承諾投資9億做節目 東森電視執行率不到3成…NCC憂跳票發函催促

東森電視在2018年由茂德建設董事長張高祥入主，但交易案附有14項承諾待履行，其中1項包含6年內要再投入9億元做節目，期限僅到今年底，不過截至去年底東森僅投資2.59億元，執行率不到3成。NCC今天表示，將發函要求東森確實履行，盡快達標。

國家通訊傳播委員會（NCC）今審查東森電視提報股權交易案承諾事項執行情形討論案。

NCC副主委翁柏宗表示，東森電視2018年時承諾，6年內要在既有投資基礎上，額外增加共9億元自製戲劇、電視電影、綜藝、國際新聞與兒少節目等，履行期限到今年底，但截至去年底，仍差6.41億元。

翁柏宗表示，考量期限即將到期，決議發函要求業者確實履行承諾，若東森無法如期達標，NCC可廢止董監事變更的原處分，或是處以怠金，不過他認為東森也是大公司，應要有誠意自製節目，才能讓本土節目發展更好。