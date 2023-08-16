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台達電《碳管理與低碳能源方案》論壇 協助工廠擘劃低碳轉型

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
台達電中壢五廠。示意圖，聯合報系資料照片
台達電中壢五廠。示意圖，聯合報系資料照片

台達電（2308）日前展開《台達智慧能源競爭力論壇》系列活動，吸引近千人次報名參加，首站於新竹科學園區啟動。台達電以「製造業ESG起手式：碳管理與低碳能源解決方案」為題，提供包括碳管理/碳盤查、綠電規劃，以及如何利用儲能系統優化廠辦能源管理、如何有效增設廠辦充電站等解決方案，協助工商業面對國際市場規範、客戶要求、自主節能等剛性減碳需求，以低碳轉型最佳後盾的角色，與企業夥伴攜手建構永續未來。

台達電基礎設施範疇（Infrastructure Business）執行副總裁鄭安表示，台灣經濟結構為出口導向，在全球減碳趨勢下，能源轉型已成為不可忽視的壓力，但同時也是企業邁向綠能並友善環境的驅動力與商機所在。

因應國際供應鏈要求，不少企業開始思考如何著手碳盤查與碳排管理，但卻常遇到擔心成本過高、找不到適合自家的盤查方式或難以訂定行動方案等難題。台達電以自身長期豐富的節能減碳經驗，在這一系列活動中，分享解決方案與成功案例，協助產業夥伴面對並解決痛點。

許多台灣企業是以出口為主的中堅企業，因應國際淨零碳排、碳邊境稅、本地碳費開徵等規範，部分企業已宣布將於2050達到RE100目標，不少用電與排碳大戶亦開始評估如何透過自建太陽能發電系統或採購綠電降低間接碳排。由於企業很難透過自發能源即達到RE100目標，如何在自發能源與採購綠電上達到平衡、透過調度優化效益與使用效率即是多數企業正面臨的挑戰。能源管理不能僅是單點式的規劃，而須從設置再生能源發電設備、儲能設備、購買綠電等方式綜合考量，以逐步朝RE100目標邁進。

台達電 綠電 減碳

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