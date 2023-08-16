凌陽接獲12奈米ASIC開發案 拚年底量產
IC設計廠凌陽（2401）衝刺IC設計服務市場有成，目前正在開發12奈米製程的晶片，現在正在產品驗證階段，預計將應用在掃地機器人市場，有機會在今年底前問世。
凌陽由於是老字號IC設計廠，因此矽智財（IP）數量龐大，在近幾年推出IC設計服務之後，又再度傳出好消息。凌陽今日在法說會中表示，目前正與掃地機器人客戶共同開發相關晶片，主要採用12奈米製程，當前驗證狀況相當順利，力拼能在下半年開始量產出貨。
凌陽先前就曾以28奈米製程的ASIC晶片獲得客戶許多開發案，客戶群包含台灣、南韓、印度、德國、英國及法國等相關應用，領域包含充電樁、工業控制器、工業網路協定等終端市場，後續將有機會陸續往先進製程推進。
凌陽今日股價表現相對IC設計同業強勁，股價收盤上漲3.64％至29.90億元，目前已經收復所有均線，並寫下三個交易日以來新高。
凌陽公告第2季財報，單季合併營收達14.18億元、季成長19％，毛利率與第1季持平，達到47％，歸屬母公司稅後淨損約0.83億元，與第1季相比轉為虧損，每股稅後淨損0.14元。
累計凌陽上半年合併營收為26.12億元、年減36％，平均毛利率53％、年減6個百分點，歸屬母公司稅後淨損1.75億元，每股稅後淨損0.3元。至於在存貨金額狀況，截至第2季底為17.74億元、季減12％，顯示存貨水位正逐季下降。
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