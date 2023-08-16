龔明鑫：台積電前進德國 「是能量延伸」連結中東歐經貿合作

國發會主委龔明鑫今天接受網路節目專訪時表示，台積電德國廠主要是成熟製程，將生產28奈米至12奈米，接下來關鍵是能不能在當地形成聚落，「沒有形成一個聚落，不會成功」。對於台積電赴德可能削弱力量，他說，德國德勒斯登在波蘭與捷克交界，台積電前進德國是台灣能量的延伸，且台灣政府努力強化與中東歐的經貿連結，都可形成助力。

台積電赴德國投資設廠案正式拍板定案，台積電將以不超過34億9993萬歐元額度內投資主要持股德國子公司（ESMC），以提供專業積體電路製造，地點位於德國德勒斯登。由於台積電先後赴美國、日本甚到德國建廠，引發外界擔心台積電資源分配，是否可能削弱台積電力量疑慮。

龔明鑫今天表示正面看待此事，他直言，台積電前進德國是台灣能量的延伸，且台灣政府努力強化與中東歐的經貿連結，可形成助力。他說，台積電德國廠主要是成熟製程，將生產28奈米至12奈米，接下來關鍵是能不能在當地形成聚落，沒有形成一個聚落，不會成功。

他表示，歐盟為強化歐洲本土半導體製造，為了吸引投資，已祭出相關獎勵計畫，由於歐洲規定未來半導體生產要有20%在歐盟產出，因此台廠不去蓋，其他人也會去蓋，不只打亂市場、對全世界也不好。他強調，台灣前進中東歐投資其實是互利雙贏，是力量的延伸，對全世界也是貢獻。

另外台灣與立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，被立委砲轟凱子外交，龔明鑫解釋，台灣是技術授權，後面要蓋的8吋晶圓廠是對方出錢，晶圓廠真的蓋起來，未來關鍵零組件一定是用台灣的，甚至後端設備也會跟台灣買，IC設計也會與台灣合作。

龔明鑫表示，台灣目前也將中東歐當做經貿合作重點，主要是2021年疫情時雙方先啟動口罩，疫苗相互捐贈等合作，成為人道及價值的合作夥伴，希望善的循環擴展到經貿。現在台灣在很多國家很搶手，原因有三， 第一是民主自由人權價值，第二經濟實力很強，尤其是供應鏈韌性，未來有很多趨勢，例如供應鏈重組，台商一旦決定移到那裡，那裡聚落就可以有20、30年發展，移到印度或到中東，就會有聚落起來；未來從數位轉型、五G及AI，淨零轉型，都可以與國際有重新合作與布局。