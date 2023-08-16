台積電不去美國…去日本就沒問題？「語言和文化」正讓台商付出哪些代價

摘要 1.台積電在美國亞利桑那州建造的晶片廠，碰到很大阻礙，其中一個原因是被當地勞工抗議，認為台積電的台灣員工搶了他們的工作。 2.台積電強大的競爭力，過去有很大部份是建立在台灣勞工的勤奮上。現在，台積電在全球建立新廠，這些廠的效率很難比台灣高，成本也更高。 3.台商過去沒有努力培養全球化的技能、把去中國發展當作國際化，未來將為此付出代價。

台積電在美國設廠碰到很大阻礙，其中一個原因是當地勞工抗議，認為台積電員工搶了他們的工作。而美國前總統川普（Donald Trump）又火上加油，批評台灣搶走美國晶片製造的生意，美國「早該阻止他們」，向台灣徵收關稅。

為了加快美國亞利桑那州晶片廠的建造速度，加上美國有相關經驗的專業人員不足，台積電從台灣調派人力支援美國廠安裝設備，引發當地工會不滿。

美國工會批評台積電將量產時程延遲的問題歸咎於美國勞工，還藉此引進低薪勞工。他們向美國國會議員發出請願，要求擋下台灣技工的簽證。

台積電對此回應，調派人力為短期支援，並未要以外籍工作人員取代當地工作人員，未來會持續優先聘用當地人。但在未來，台積電與美國工會因為薪資福利、人事制度、輪班等，產生的衝突絕對不會少。

由這個例子可以看到，台積電的競爭力，有很大一部分是建築在台灣勞工的勤奮上。相較之下，美國的勞工薪資不但較高，又不願意加班，效率和競爭力當然很難比得上在台灣的台積電。

這就是全球化的代價。台積電在全球建立新廠，這些廠的效率不但沒有台灣高，且成本也高，這很可能造成台積電未來的毛利率進一步下降。

台灣今天碰上問題的不只是台積電，鴻海近期也遭遇亂流。鴻海在印度的投資，走上和原來夥伴拆伙的命運，但近期鴻海宣布會加碼對印度投資，是少數勇敢前進印度的台灣企業。

印度市場，語言與文化對大部分台灣企業都很困難，甚至有傳言說緯創將把印度廠房賣給當地最大企業塔塔集團（Tata Group），逐步撤離印度。

過去三十多年，很多企業把國際化和「中國化」當成同義詞，而沒有努力培養全球化的技能，未來恐怕將為此付出代價。政府應該嚴肅面對台灣在全球化下的挑戰，不要認為脫離中國就萬事太平，這恐怕是台商災難的開始。

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