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區域性經濟衰退投資收斂 2023年伺服器整機出貨再下修

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據 TrendForce 對供應鏈持續追蹤資訊顯示，由於 Meta 近期再次下調下半年需求，以及中國大陸上半年內需（包含國資雲、東數西算工程）欠佳、招標推遲，加上全球性通膨壓力與雲端服務業者（CSPs）聚焦於AI領域投資，導致預算排擠效應，影響傳統伺服器整機出貨表現。TrendForce 基於上述影響因素考量下，將2023年整體伺服器整機出貨量下修至年減5.94%，後續恐仍有變數。

值得一提的是，儘管預期第3季伺服器整機出貨將較第2季微幅成長，然第4季出貨量恐將轉為衰退。

TrendForce 觀察，近期影響伺服器市場動能的指標，包括：

一、中國大陸國企相關招標情況不如預期，雖然 CSPs 對AI 領域有所挹注，但預算排擠，導致今年中國伺服器需求量預估較2022下滑9.7%。

二、全球性通膨壓力仍存在，升息導致企業緊縮資本支出計畫，Enterprise Server 需求顯著衰退。為避免獲利能力受到影響，HPE、Dell 紛紛加強訂閱式服務的推廣，同時投入AI伺服器業務。

三、截至今年第3季，供應鏈庫存仍在去化，Server ODMs 預期今年底才有機會重啟上游零組件的採購動能。

四、CSPs 需求仍聚焦於AI領域，在預算排擠下，舊平台需求開始於今年下半年增加，縮減新平台放量規模，而此轉變將可能排擠2024年的伺服器整機出貨空間。

此外，從 CSPs 的動態觀察，Microsoft 今年伺服器整機拉貨動能經歷AI加速投資後，採購量預估年增5.2%，同時因預算考量，Microsoft 仍持續推遲 Gen 9 平台的規模，取而代之則是增加Gen7 & 8的規模；Meta 今年的伺服器整機總採購計畫在本季大幅下修，預估年減11~15%。

根據供應鏈目前數據顯示，Meta 下半年預算將更聚焦於AI相關設備，因此，一般伺服器整機訂單規模將明顯收斂；AWS 與 Google 則維持穩定的拓展其公有雲事業，因此下半年訂單調整較為平緩，全年採購量仍預估年增4~5%。

以三大 OEM 業者而言，Lenovo 今年伺服器整機出貨受全球性通膨壓力影響，主體業務受到不小影響，惟白牌雲端生意較少受到衝擊。HPE 則持續轉化 GreenLake 帶來的價值，其中在今年第2季年度經常性收入（Annual Revenue-Run Rate）較去年同期增加35%，而相關伺服器整機出貨相較去年成長約10%。反觀 Dell，今年 Dell 受到2022年塞貨墊高基期的影響，表現不如預期，全年預估維持年減16.3%。

伺服器 AI

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