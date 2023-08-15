搶開學寬頻商機 凱擘推1G上網、月付799元優惠

開學季將至，搶開學寬頻商機，凱擘大寬頻宣布，針對廣大學子推出限時優惠，1G光纖上網加3台Mesh Wi-Fi 6月付只要799元，還享Disney+無限暢看。

凱擘大寬頻表示，限時推出開學季飆速優惠，即日起至8月21日於網路門市申辦1G光纖上網，超低月付799元（原優惠價999元），相當於以市面上100M網速價格樂享1G高速飆網，上網速率飆升，學習力也跟著攀升，合約期間共激省7,200元，現在申辦免費租用3台Mesh Wi-Fi 6，讓家中任何角落都訊號滿滿，真正達到全屋連網零死角，還享Disney+無限暢看3個月、泰國4天3夜住宿和一日遊優待券，以及《掃毒3：人在天涯》電影優待券，再抽曼谷來回機票優待券。

此外，凱擘表示，根據不同使用需求提供0元大電視專案及0元平板專案，申辦就能把43吋或55吋4K智慧連網電視，或市價7,000元的Samsung Galaxy 10.5吋平板電腦帶回家。

凱擘指出，即日起申辦「HD99高畫質套餐」，月付99元暢看強檔影劇、親子動畫、熱門綜藝等多元節目；選擇年約半年繳享旅行手提箱、節能除溼棒、空氣清淨機等生活好禮5選1，還能抽《野生動物急診室》聯名環保禮，再加碼贈500G容量超級錄影機，輕鬆錄下想看的運動賽事和影劇，隨時都能暫停或重播。

把握暑假觀賞最新高畫質節目，凱擘表示，AXN（第67台）每周一至周五晚上9點首播美劇《贖金任務》，改編自法國危機處理專家真實故事，透過了解犯罪心理解決綁架勒索案件，收看有機會獲得AXN任務好禮包；Cbeebies（第203台）每周一晚上8點推出真人實境節目《安迪的全球探險之旅》第一部，探索各地野生動物，解開自然謎題；LOVE NATURE（第230台）8月19日起每周六下午1點10分播出《野生動物急診室》第2季，澳洲野生動物醫院團隊治療傷病和被遺棄的本土動物，讓牠們健康回歸自然；Nick Jr.（第216台）每周一至周五上午10點35分播送全新集數《熊熊波西》。