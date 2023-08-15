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小米新品登場 隱藏版仿生四足機器狗「鐵蛋2」可變色

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
小米14日晚間舉行的新品發表會上，推出全新一代的仿生四足機器狗 CyberDog 2 。圖片來源／小米
小米14日晚間舉行的新品發表會上，推出全新一代的仿生四足機器狗 CyberDog 2 。圖片來源／小米

小米14日晚間舉行的新品發表會上，推出全新一代的仿生四足機器狗 CyberDog 2 （俗名：鐵蛋2），還有一款隱藏版，是採用元太（8069）可變色彩色電子紙Prism 可通過電流變換色彩，視覺效果十足。

E Ink Prism™電子紙薄膜是一種設計材料，可以改變日常生活中所觸及的表面，實現顏色動態變化，讓個人表達和設計更加自由，也應用在建築外觀、裝潢隔間與汽車外殼等產品，尤其以其極低耗電、輕薄耐用的特質，耐水性、耐塗刮，適合貼附於不同的立面與各式基板整合。

這次，小米CyberDog 2設計9個可拆卸的外殼，除了支持3D打印換裝，也可以採用元太可變色的電子紙顯示器E Ink Prism™，打造出隨心所欲的客制化外觀。

據了解，小米尚未量產配備元太Prism可變色電子紙的鐵蛋2，而是先做概念式的產品發表。後續將視市場需求，決定量產時程。

電子紙 元太 小米

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