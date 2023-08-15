傳昇佳拿下韓系品牌廠開發案 明年貢獻業績成長動能

手機感測器晶片廠昇佳（6732）傳出順利拿下韓國品牌大廠的2024年開發案，目前雙邊正在共同研發當中。法人表示，昇佳近期雖然仍受到手機市場需求平淡影響，但是目前市場庫存水位已經回到正常，加上韓系客戶訂單將有望明年開始量產出貨，屆時將可望推動昇佳回到成長軌道之上。

手機市場雖然平淡，但品牌大廠開發案仍沒有停下腳步。法人圈傳出，昇佳成功拿下韓國品牌大廠的2024年新機開發案，預計將有望以三合一光感測器打入韓系手機供應鏈當中，最快有望在明年開始貢獻業績成長動能。

據了解，昇佳在光學感測器市場當中具備與歐系大廠比拚的能力，且不論三星、OPPO、Vivo及小米等手機品牌大廠都是昇佳的客戶群之一，因此雖然本次韓系品牌客戶並非首次導入昇佳解決方案，但隨著開發案有望在明年開花結果，已經提前替昇佳營運注入一股強心針。

事實上，智慧手機市場在去年下半年以來就一路走衰，且今年亦沒有明顯起色，供應鏈大多選擇去化手中庫存，且即便目前庫存去化已經暫告尾聲，但客戶拉貨仍舊偏向保守，同步使昇佳目前營運受到平淡影響。

不過，目前法人圈普遍預期，昇佳下半年仍有機會迎來成長動能，使下半年營運繳出優於上半年的成績單，且在2024年手機市場需求全面回溫後，昇家業績將可望重新回到成長軌道之上。昇佳公告7月合併營收達3.57億元、月成長0.73％、年成長44.8％。累計今年7月合併營收年減13.9％至23.38億元。