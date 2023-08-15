快訊

中韓觀光重啟 大陸團客救得了韓GDP？為何韓人寧出國也不愛國內旅遊？

美國戰爭經濟學：奧本海默與核武支出「黑預算」

鬼門開必用！3款限時免費LINE貼圖「穿梭陰陽界」 快樂鵝鵝也討喜

傳昇佳拿下韓系品牌廠開發案 明年貢獻業績成長動能

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
昇佳電子董事長李盛樞。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
昇佳電子董事長李盛樞。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

手機感測器晶片廠昇佳（6732）傳出順利拿下韓國品牌大廠的2024年開發案，目前雙邊正在共同研發當中。法人表示，昇佳近期雖然仍受到手機市場需求平淡影響，但是目前市場庫存水位已經回到正常，加上韓系客戶訂單將有望明年開始量產出貨，屆時將可望推動昇佳回到成長軌道之上。

手機市場雖然平淡，但品牌大廠開發案仍沒有停下腳步。法人圈傳出，昇佳成功拿下韓國品牌大廠的2024年新機開發案，預計將有望以三合一光感測器打入韓系手機供應鏈當中，最快有望在明年開始貢獻業績成長動能。

據了解，昇佳在光學感測器市場當中具備與歐系大廠比拚的能力，且不論三星、OPPO、Vivo及小米等手機品牌大廠都是昇佳的客戶群之一，因此雖然本次韓系品牌客戶並非首次導入昇佳解決方案，但隨著開發案有望在明年開花結果，已經提前替昇佳營運注入一股強心針。

事實上，智慧手機市場在去年下半年以來就一路走衰，且今年亦沒有明顯起色，供應鏈大多選擇去化手中庫存，且即便目前庫存去化已經暫告尾聲，但客戶拉貨仍舊偏向保守，同步使昇佳目前營運受到平淡影響。

不過，目前法人圈普遍預期，昇佳下半年仍有機會迎來成長動能，使下半年營運繳出優於上半年的成績單，且在2024年手機市場需求全面回溫後，昇家業績將可望重新回到成長軌道之上。昇佳公告7月合併營收達3.57億元、月成長0.73％、年成長44.8％。累計今年7月合併營收年減13.9％至23.38億元。

智慧手機 感測器

延伸閱讀

Google收取Chromebook權利金 業界：品牌廠勢必漲價

大桃坪土石堆置場闖關環評 立委直呼坤輿掩埋場2.0來了

環境部將揭牌！環團籲修環評參與要點 開放拍攝及發言

六方科-KY蜜月行情甜滋滋 漲幅達88%

相關新聞

AMD蘇姿丰來台掀AI熱 盤點五大因AI鍍金的最夯職缺

超微（AMD）執行長蘇姿丰訪台掀起AI熱，除了潛在產業規模後市可期外，這股AI大浪也撲向就業市場，初估AI相關工作機會目前已超過2.6萬個，且襲捲跨產業，就連傳統職缺也將因AI而鍍金。

數位部攜手歐洲復興開發銀行簽MOU 推展數位發展升級

為推展數位科技發展與應用，數位發展部數位產業署昨(14)日與歐洲復興開發銀行(European Bank for Rec...

傳昇佳拿下韓系品牌廠開發案 明年貢獻業績成長動能

手機感測器晶片廠昇佳（6732）傳出順利拿下韓國品牌大廠的2024年開發案，目前雙邊正在共同研發當中。法人表示，昇佳近期...

經濟選書／讓半導體從MIT到MBT

2022年12月6日，台積電（2330）在亞利桑那州的美國工廠完成移機大典，拜登及蘋果公司執行長等都親臨會場。冠蓋雲集的場面，讓全世界見識到台積電在全球科技產業的關鍵地位，以及美國重振半導體製造的決心。

名人書房／郭台銘：從手機到電動車都一樣 這四字是根基

鴻海創辦人郭台銘表示，他常願意和年輕朋友分享他的創業夢，從黑白電視機的旋鈕到高壓帽，乃至跨入零組件、電腦、手機通訊、電動汽車等領域，這一些的根基，都是要「肯學」、「多學」。

鈦昇獲美台兩大客戶訂單 第3季出貨動能一路旺到明年

半導體設備廠鈦昇（8027）在AI需求推動下，使先進封裝客戶下單力道強勁。法人預期，今年第2季營運谷底已經過去，第3季開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦