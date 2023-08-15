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王美花參加台美供應鏈及經貿合作論壇 強調台半導體聚落優勢不可複製

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長王美花（右二）於出席APEC能源部長會議期間，參加美國「國家亞洲研究院(NBR)」舉辦之台美供應鏈及經貿合作論壇。經濟部提供
經濟部長王美花（右二）於出席APEC能源部長會議期間，參加美國「國家亞洲研究院(NBR)」舉辦之台美供應鏈及經貿合作論壇。經濟部提供

經濟部長王美花參加美國「國家亞洲研究院（NBR）」舉辦之台美供應鏈及經貿合作論壇，她表示，雖然過去幾年台海安全問題成為全球關注焦點，但五十年來台灣所發展的半導體聚落優勢是不可複製的，即使台灣企業為了就近服務客戶、技術合作等考量進行全球布局，強化供應鏈韌性，但依然在台研發最先進技術，堅持深耕台灣。

王美花並闡述台灣與美國在半導體供應鏈的優勢互補，彼此合作方能創造最大利益，並強調我國擁有政治穩定、科技實力卓越等眾多優勢，是全球供應鏈的最佳助攻手。

王美花表示，長期以來美國與台灣各自在半導體晶片設計及生產領域各擅勝場，台灣能為美國晶片設計客戶生產最具競爭力的產品，可稱作是台美合作的勝利方程式。

王美花也說，台灣就像晶片，雖然小巧卻非常重要，在疫情期間車用晶片短缺，以及AI與高速運算等下世代先進科技日興，更凸顯台灣在半導體供應鏈的關鍵角色，台灣業者提供全球客戶先進技術與高效製程，加上台灣半導體產業聚落連結緊密，可提供即時的相互支援，持續研發最先進製程技術，以做為全球供應鏈最佳助攻手，並與美國組成台美產業夢幻隊，攜手共同成長。

半導體 美國 王美花

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