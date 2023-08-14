台灣半導體產業產值二度下修 估年衰退12.7%

台灣半導體產業協會（TSIA）今（14）日更新台灣半導體產業營運成果與預測，並引用工研院產科國際所預估數據，預測今年台灣半導體業產值為4兆2205億元，年衰退12.7%，較先前預測二度下修。

因庫存調整及經濟前景不明干擾，先前該機構首度在5月下修2月預測產值衰退5.6%至12.1%，而今日最新數據則進一步小幅下修至年衰退12.7%。

不過該機構也預測，下半年總體台灣半導體產業產值雖然仍比去年同期衰退，預估今年第3季產值年減12.2%、第4季產值7.7%，但仍有望逐季反彈預估分別季增7.5%、1.3%。

TSIA並引用工研院產科國際所預估2023年台灣半導體產業產值達新臺幣4兆2,205億元，年衰退12.7%。其中IC設計業產值為新臺幣1兆885億元 ，年衰退11.6%；IC製造業為新臺幣2兆5,620億元，年衰退12.3%，其中晶圓代工為新臺幣2兆3,820億元 ，年衰退11.3%，記憶體與其他製造為新臺幣1,800億元，年衰退23.6%；IC封裝業為新臺幣3,797億元 ，年衰退18.5%；IC測試業為新臺幣1,903億元，年衰退13.0%。