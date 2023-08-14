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聯發科智在家鄉決賽名單出爐 21組團隊爭百萬首獎

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

第六屆聯發科（2454）「智在家鄉」數位社會創新競賽，今（14）日公布入圍決賽的21組團隊名單。本屆共有314件來自各地方投稿作品，歷年累計的創新方案已遍及台灣327鄉鎮市區。聯發科董事長蔡明介表示，智在家鄉已經成為社會大眾運用數位科技展現社會影響力的舞台，激發出民間蓬勃的科技應用能量，六年來鼓舞出超過兩千件家鄉提案，為台灣近九成的鄉鎮提出創新解方。

本屆提案中與淨零、能源及心理健康議題相關的件數皆有成長，淨零更發展成為本屆最熱門議題，不但應用創意更加多元，提案的技術含量較以往提升，提案內容也與近期趨勢密不可分。在AI熱潮帶動下，本屆有近兩成稿件都提出以AI作為解決方案，涵蓋醫療、農業，教育各領域。例如有醫師與社工師，提出以OpenAI工具來輔助校園心理諮商，降低自我傷害案例的發生。也有團隊嘗試以生成式AI打造金融教育平台，幫助民眾認清金融詐騙的陷阱。

此外，更有部分團隊再次參賽，將團隊原始的構想再進一步深化與延伸，例如有三年前曾經與賽的國小學生團隊，這幾年成為校園的科技小達人，持續累積科技能力，邁入國中的他們今年再度以數位遊戲與內容提案，順利通過初選入圍。董事長蔡明介表示，智在家鄉站在社會問題導入科技解方的第一線，降低民眾著手解決社會問題的門檻，並見證了新興科技的崛起如何大幅提高社會問題的解決效率，這呼應了聯發科技所追求的，「與社會共享科技創新所帶來的好處，讓更多人受惠於科技普及所帶來的機會。」

本屆初選評審團由開拓文教基金會執行長蔡淑芳、台大智活中心策略長賴宏誌、報導者執行長何榮幸與聯發科技基金會執行董事張垂弘共同組成。評審團認為本屆參賽作品水準普遍提升，顯示近年來公私部門推動創新的風氣，的確孕育出更多成熟的團隊，數位工具的運用更多元，解決方案也更具可行性。評審賴宏誌認為，年輕創新者懷抱奉獻的熱情踏出第一步，經過「智在家鄉」的孵育平台累積資歷與優化創意之後，就更有可能從「志業」朝向「事業」來發展，帶來更深遠的社會影響力。

入圍決賽的21組團隊除獲得入圍獎金外，並有導師陪伴與工作坊規劃，聯發科技高階主管也將加入專業導師的行列，集思廣益，輔助提案的完整及優化，年底將角逐首獎100萬元的殊榮。各入圍團隊也有機會參與「智在家鄉」落地支持計畫，今年有10組入圍隊伍提出申請，繼續為願景落地生根而努力。

聯發科 AI

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