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第2季全球伺服器出貨不增反季減5.7% 第3季業者信心不足 季增將有限

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
影響2023第三季全球伺服器出貨關鍵因素分析。圖/DIGITIMES研究中心
影響2023第三季全球伺服器出貨關鍵因素分析。圖/DIGITIMES研究中心

因成熟巿場利率未見高點、後疫情時代對雲端服務需求持續向下調整階段，影響企業與消費者對傳統雲端支出，DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫指出，大型雲端服務業者(Cloud Service Provider；CSP)放慢傳統雲端資料中心的建置速度，且受生成式AI帶動，CSP將部分一般伺服器預算轉向高價AI伺服器，造成總體購買量下降。

2023年第2季全球伺服器出貨季減5.7%；第3季雖新主流處理器平台供應就緒，但品牌商及CSP態度皆轉保守，預期出貨僅有低個位數成長。

蕭聖倫表示第2季主要北美CSP包括Meta及亞馬遜(Amazon)持續看淡旗下社交服務及公有雲業務，並擴大下調伺服器採構量，使ODM對美系資料中心業者整體出貨季減超過1成。而前季表現較弱的品牌商本季出貨雖未再顯著衰退，但在企業客戶需求不振及新品仍有硬體問題未解的窘境下，出貨仍微幅季減。中系資料中心則因前季基期低，需求開始出現回升。

展望2023年第3季，預期全球伺服器出貨僅小幅反彈1.5%，其中，北美CSP因傳統雲端需求不見回升，及將更多資金投入價格高達數十倍的高階AI機種，皆將導致整體伺服器出貨呈現小幅季衰退。品牌業者則因內建超微(AMD)及英特爾(Intel)新CPU的機種上巿，出貨可望較前季出現高個位數季增。

第4季品牌新品持續放量，美中CSP亦將將開始增加一般伺服器及AI伺服器採購，預期整體伺服器出貨可望有中個位數季增。

伺服器 雲端服務 AI

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