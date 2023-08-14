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獨家／Google 7月起收權利金 Chromebook 派對煙火第3季結束

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
Chromebook號稱便宜好用，但Google開始針對軟體收權利金。圖為Acer Chromebook Spin 713採金屬機身線條簡潔俐落。彭子豪／攝影
Chromebook號稱便宜好用，但Google開始針對軟體收權利金。圖為Acer Chromebook Spin 713採金屬機身線條簡潔俐落。彭子豪／攝影

GoogleChromebook通知品牌商於7月1日起開徵授權金，對於景氣低迷的筆電業而言，少了點共體時艱的意味，但也意外地使品牌筆電業者提前狂拉貨，第2季出現預期外的「急單」，第3季則因急單退場市場將恢復平淡，未來Chromebook零售市場是否漲價將值得觀察。

打敗蘋果iOS及微軟Windows，Google在教育圈K12拿下壓倒性地位後，改變態度開始收費，去年起Google就告知品牌商有意對軟體收費，不過實際何時開徵，在談了幾個季度後，最終是敲定7月1日開始。「經濟實惠的 Chromebook大部分的軟體都不需要你再額外花錢購買，Chrome 線上應用程式商店中有成千上萬免費應用程式供你挑選。」這是Google官網對Chromegook的說明，但未來Google將向惠普、聯想等品牌方對軟體收費。

7月1日起收權利金 筆電廠Q2瘋狂拉貨

受到收權利金新制上路衝擊，筆電代工廠第2季出貨都大幅優於預期，仁寶（2324）單季出貨860萬台，季增14%，高於原本預期的5%季增率；廣達（2382）單季出貨1,260萬台，也季增16%，高於原先預估5～9%高個位數百分比季增率，而細探所謂意外的急單，很多就是來自Chromebook。

Chromebook從「不收費」到「權利金開徵」，研調機構《DIGITIMES研究中心》統計全球第2季筆電出貨顯著優於預期，比首季成長20.9%。

為何下急單？第2季異常的旺季現象並非需求回來了，而是趕在收費前，品牌廠商催促客戶快點採購，加上自己建立基本庫存所致。業者透露，手上Chromebook庫存即使7月1日後才賣出仍不收權利金，但7月1日後下單ODM廠商生產出貨就要收費。

對於第2季突發的Chromebook急單，《DIGITIMES》研究中心分析師蕭聖倫認為，應該是實際的標案單子，品牌商說服客戶提早購買，由於教育標案比較有彈性空間，他認為Google也不會踩太硬，至於對消費市場的衝擊，他認為若是漲價，也可視為通膨的反應。

收多少？影響需求幅度如何？

Google對Chromebook收權利金並非無預警，金額為何？業者透露，收費金額依照筆電價位規格而定，高階收去十餘至數十美元，低階機種（如售價300美元的入門款）則收取個位數美元權利金，推算占總成本1~2%。

調研機構統計，2020年全球Chromebook出貨量達到3,000萬台，並在2021年衝上3,750萬台歷史新高，隨疫情趨緩需求下降，在2022年降至1,950萬台，今年外電則傳言Google已下修2023年全球Chromebook出貨量至2,000萬台。

Canalys統計前5名Chromebook品牌包括HPE、聯想、戴爾、宏碁、華碩，5大品牌囊括96%的Chromebook市場，北美是Chromebook最大採購地，而政府聯邦通信委員會FCC因疫情期間校園教學需求，提出一個71.71億美元的緊急採購計畫，協助全美4,800多萬名學生能聯網學習，該補助5月31日也截止了。

Google開始徵收權利金帶來哪些影響？蕭聖倫指出，在此之前零組件價格上漲及補貼減少已讓Chromebook成本上漲，如今軟體授權金加徵，成本面沒有比Windows有太大優勢，但整體影響不大，因Chromebook在全球生態系已完整，教育標案也比較不會因成本而減少採購，由於Chromebook本已低價，沒有什麼替代方案，品牌商可行的救濟途徑是找更便宜的硬體方案，抵銷作業系統收費成本。

Chromebook在3年的疫情效應下，在K12界地位已不可同日而語，確實已有收穫期實力，但Chromebook普及後也出現雜音，美國公共利益研究組織教育基金（PIRG）就發布最新報告，指出Chromebook最大問題是軟體支援有效日期很短，校方取得硬體後，幾年內硬體還能用，但軟體就到期無法更新或連結某些網站，必須再付費，另外維修成本高，比方螢幕壞損就不如買台新的比較實惠。

Q3是派對結束的落寞 持平或小幅季成長

回過頭來看第3季度，在Chromebook急單減退後，代工廠商普遍預期季度出貨降溫，英業達（2356）估第3季度與第2季度持平，仁寶也因高基期，估第3季度筆電出貨僅會比第2季低個位數成長（即不到5個百分點），全年維持年減10~15%看法。

仁寶認為，因為第2季度有急單發生，第3~4季度在通膨獲得控制及庫存降至健康水位後，有聞到一點「應該要復甦」的味道，但客戶還是極度保守，不到最後一刻不會下單，故多半是提醒仁寶先建立長週期備料零件，等待客戶指示，總經理翁宗斌預期2024年商用機太久沒更新，應該有換機需求。

廣達也同樣認為高基期的第2季度，讓第3季只預估持平或低成長，第4季度甚至是下滑10~15%，上下半年出貨量將相近，全年也同樣維持20%年減率。

Chrome Chromebook Google

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