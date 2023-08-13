市場棒打AI出頭鳥...外資圈釋疑 紛紛按讚供應鏈

儘管近來AI股漲多急跌，不過各外資仍紛紛看好台系相關AI供應鏈，如瑞銀按讚緯創（3231），建議「買進」、目標價120元；摩根士丹利（大摩）調升金像電目標價至200元；野村看好欣興、台光電、台燿等，均給予「買進」評級。

近來AI股領跌，特別是美超微釋出財測不如預期後，除造成股價暴跌二成，也引動台系AI股重挫。不過瑞銀證券指出，由於搭載H100 GPU的AI伺服器要到第3季季末才會大量出貨，對AI供應鏈仍是具有實質貢獻的基本面利多。

瑞銀台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出，儘管美超微釋出了營運不如預期的訊息，不過由於AI的貢獻將持續在下半年上升，緯創隨強勁需求浮現，第3、4季來自AI相關業務將持續增長，加上緯創是輝達（NVIDIA）H100與B100 GPU主板的唯一供應商，同時還提供超微（AMD）MI300 GPU模組及主板，因此持續看好。

大摩科技產業分析師高燕禾則相對看好金像電，認為AI伺服器的印刷電路板（PCB）利潤高於預期，金像電同時在AI與非AI伺服器板領域享有強勁的需求，加上第3季營收有望季增15%-20%，營運前景看好，因此維持「優於大盤」評級，目標價由195元升至200元，樂觀情境下甚至上看287元。

野村證券雖同樣看好AI股的後市表現，不過次產業中，則認為在AI伺服器搶奪通用伺服器的市場份額趨勢下，對ABF載板與銅箔基板（CCL）等二大行業的利多影響將更為顯著，特別是各次產業的技術領頭羊廠商。

在台系ABF載板廠中，野村看好欣興；銅箔基板廠中，則偏好台光電與台燿，三家公司均給予「買進」評等。