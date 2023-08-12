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「2023晨禎盃羽球公開賽」邀企業再次將汗水化作正能量

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「晨禎盃羽球公開賽」今(12)日在中興大學體育館熱血開打。記者宋健生/攝影
「晨禎盃羽球公開賽」今(12)日在中興大學體育館熱血開打。記者宋健生/攝影

各界引頸期盼，開放報名僅9天即秒殺額滿的「晨禎盃羽球公開賽」，今(12)日在中興大學體育館熱血開打，這項賽事自2018年起已提供「十方啟能中心」143位身心障礙者的日照服務，讓晨禎盃的選手在熱愛運動之際，更能將汗水化為善的力量，一起做公益。

此次參賽隊伍包括台塑企業、台積電（2330）、奇美集團、聯電（2303）、聯發科（2454）、台灣康寧、美光等單位及企業團體共襄盛舉，金典酒店更獨家贊助餐券給優勝隊伍。

另外，為確保選手獲得高水準的賽事體驗，今年從預賽開始，同樣參照國際比賽的高水準規格， 準決賽起更由體育署提供線上LIVE轉播，觀眾及現場選手透過網站可以即時看到目前比分及各隊戰績。從各個細節處皆可看到「晨禎盃羽球公開賽」的用心，已成為中部地區指標性的企業運動賽事。

值得一提的是，「十方啟能中心」對於善款的運用，除了針對學員的基本日照服務之外，更提供物理治療、語言治療、職能治療，甚至是音樂與園藝治療，幫助他們發展專業及興趣，使身心障礙者增進生活能力的習得並獲得能力所及的範圍，最大程度的獨立生活功能。

而除了晨禎盃羽球公開賽之外，晨禎推廣員工運動不遺餘力，鼓勵員工挑戰「晨禎五鐵」，參加登玉山、全程馬拉松、單車環島、泳渡日月潭、鐵人三項等運動項目。今年9月將有86名員工及親友挑戰泳渡日月潭，確實落實「讀書、運動、做公益」的企業文化。

晨禎營造總經理王水樹表示，舉辦晨禎盃羽球公開賽的初衷，就是希望拋磚引玉，藉由這個賽事的平台，號召各個企業推廣運動，同時響應公益。

去年也開始提出賽事的永續願景，很幸運的得到很多熱愛運動的團體，跟晨禎一起響應、捐款，過去賽事就有89萬多元的善款。

王水樹說，捐款金額或許不是很大，但都是選手的一份心意，且效應持續擴散，今年也再次增加幾個知名企業團體參賽，賽事越來越受到肯定，也希望賽事可以持續達到共榮共好的永續目標。

這項賽事自2018年起已提供十方啟能中心143位身心障礙者的日照服務。記者宋健生/攝影
這項賽事自2018年起已提供十方啟能中心143位身心障礙者的日照服務。記者宋健生/攝影

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