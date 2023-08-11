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好狂！輝達GPU大缺貨 廣達調升AI伺服器成長逾10%

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
台北國際電腦展Computex2023，NVIDIA 創辦人兼執行長黃仁勳（左）下午快閃力挺廣達旗下雲達科技（QCT）的攤位，如今GPU大缺貨，廣達沒受影響逆勢調升出貨量。記者曾吉松／攝影
台北國際電腦展Computex2023，NVIDIA 創辦人兼執行長黃仁勳（左）下午快閃力挺廣達旗下雲達科技（QCT）的攤位，如今GPU大缺貨，廣達沒受影響逆勢調升出貨量。記者曾吉松／攝影

廣達（2382）好狂！看好非PC業務動能，上修今年資本支出至120~130億元，主要是為AI伺服器、車載訂單做準備，除興建中的越南廠及墨西哥廠，北美加州及田納西州將擴廠，德國據點將增資；同時不畏輝達GPU大缺貨，廣達也上調伺服器成長動能至雙位數百分比成長（10%以上），廣達跟輝達的麻吉程度，連外資也相當驚奇。

廣達第2季度毛利率衝上8.52%歷史新高，單季獲利表現亮眼，除單季稅後純益衝上101.25億元，營益率4.61%、EPS2.63元均為歷史新高，廣達分析，毛利率衝高關鍵在於匯率及產品組合，包括Chromebook出貨增加及非PC業務貢獻等等，但預期第3季度毛利率將無法再奔新高，轉換目標是「營業毛利金額」成長。

廣達坦言，9月將是AI伺服器出貨放量期，由於單價是常規伺服器3倍以上，都以機櫃方式出貨，故ASP高，但毛利率會被稀釋，是下半年不預期毛利率持續維持高檔主因。

不過，由於雲端客戶強勁的AI伺服器需求，加上車載業務在ADAS、車載電腦、AI汽車將有許多新客戶及新機種訂單入袋，為車用電子未來數年需求（2024年汽車營收將衝10%），廣達宣布調高年度資本支出，從100億元拉高至120~130億元，除墨西哥產能，也將投資1.35億元擴充北美AI伺服器組裝廠：加州及田納西廠，另外越南廠也興建中，德國雖無工廠，但為就近服務客戶也將增資。

產業都面臨輝達GPU缺貨壓力，但廣達反而逆勢宣布調高今年伺服器展望動能，讓外資法人高度意外。

廣達表示，目前GPU確實供應緊俏，但廣達5年以前就預見產業需求提前投入研發，在產能良率及品質可靠度上，都在AI伺服器領域居領先位置，故客戶若要AI伺服器都會將廣達列為第一優先合作方，而目前廣達也盡全力爭取GPU供應量，以滿足客戶需要。

外資對廣達AI伺服器訂單十分好奇，廣達透露，目前很難確知客戶伺服器怎麼用，但預期現階段AI伺服器多用於「訓練」，未來若客戶追加「推理」用AI伺服器，毛利率將更優於現在，今年第4季度若GPU拿貨順利，也將是跳升的一季。

廣達 伺服器 AI

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