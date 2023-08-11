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遠傳強化個人數位服務新經濟 用戶活躍度年增72%

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

電信業者近年積極強打電信以外新業務，遠傳電信（4904）強化個人數位服務新經濟業務，「遠傳心生活」創8億點數商機，用戶活躍度年增72%，電子商務年增13%。隨著未來整併亞太電信（3682），新遠傳用戶規模突破900萬戶，可望持續擴大個人數位加值服務。

遠傳表示，新經濟業務持續擴大獲利表現，上半年獲利貢獻年增率5%，其中來自個人客戶的數位服務占比約48%，行動商務貢獻營收年增13%，超乎市場平均表現，數位媒體服務貢獻營收年增9%。

遠傳盤點個人數位服務中，「遠傳心生活」APP透過各種優惠活動與「遠傳幣」成功提升用戶黏著度、創造可觀商機持續、維持電信業最高的客戶滿意度回饋；日活躍用戶數較去年同期成長72% ，締造8億規模的點數商機，打造「圈粉經濟」。

遠傳表示，「遠傳守護網」服務，協助用戶阻擋各式惡意攻擊，訂閱用戶數量突破40萬，總計安全偵測次數超過250億次，平均為每位用戶每月阻擋47次攻擊，以科技守護眾多用戶免受惡意程式、釣魚網站、病毒等資安威脅。

此外，遠傳表示，全台首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，成功讓詐騙電話數量 減少近九成，也不斷訓練AI模型因應，並建立「詐騙行為特徵資料庫」，讓打詐成功經驗得以多方複製，形成反詐領域的重要資產。

此外，遠傳表示，遠傳friDay再度榮獲「臺灣文化內容消費趨勢調查」之本土影視串流OTT平台使用率第一，連續三年蟬聯本土OTT平台冠軍，率先採用OpenAI技術打造對話式影片推薦功能，影片點擊率提升八倍，在全台ChatGPT熱潮之中率先實現商業價值驗證。

未來遠傳與亞太電信整併成新遠傳，用戶規模將突破900萬戶，遠傳指出，將持續提升數位加值服務，並深化顧客關係，準備為更廣泛的客戶群提供服務。

遠傳電信 詐騙

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