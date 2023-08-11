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台積電美廠進度落後 旅美工程博士徐紀高：選錯址和不了解美國文化

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
旅美工程博士徐紀高接受資深媒體人黃光芹專訪，談台積電設廠進度落後原因。品觀點提供
旅美工程博士徐紀高接受資深媒體人黃光芹專訪，談台積電設廠進度落後原因。品觀點提供

台積電（2330）美國設廠進度落後，旅美工程博士徐紀高在《品觀點》網路節目「觀點芹爆戰」接受資深媒體人黃光芹專訪，認為台積電選址就是個錯誤，加上不了解美國文化，才造成如今進度落後。

台積電創辦人張忠謀日前接受紐約時報專訪時表示，在台積電面臨地緣政治挑戰之際，他對自己不能坐在駕駛座上感到有些遺憾，也讓外界再次關注台積電美國設廠進度。

徐紀高赴美半世紀，除了拿到結構工程博士學位，還創業成功，目前旗下有房地產公司和橋樑公司，橋梁公司專做公共工程，因此對美國文化了解甚深。

關於台積電設廠問題，徐紀高表示台積電到美國設廠沒問題，但犯了選址錯誤，因為亞利桑那州在科羅拉多河最下游，缺水、缺工問題嚴重。

徐紀高舉例豐田汽車當年也在美政府逼迫下，到田納西州設廠，三星半導體選在德州的奧斯汀，現代汽車選在阿拉巴馬州等例子，他認為台積電有技術、有資金，應該選一個最有利的地方。

美國要台積電去鳳凰城，如今因缺工造成進度落後，但缺工是全美的事情，台積電事前應該就要想到這個問題。

徐紀高表示，台灣政商界做決策時，對於美國不夠了解，進一步來看，台積電在美國設廠的問題，都是浮在檯面上一個結果。

台積電在美國蓋廠，找了很多台灣工程師過去了，外界認為台積電是為了便宜的工資，但他認為其實不是，而是台灣人工作勤懇可靠，但把台灣所有東西都搬過去美國，卻犯了美國大忌。

徐紀高建議，既然要到美國設廠，就必須落地生根，必須用當地人才、了解當地文化，至於當地工人素質不夠就要好好訓練。

台積電應趕緊學習如何在美國經營移植企業。日本人學會了， 韓國人學會了，現在是我們台灣人要去學會的時候，台積電要入境隨俗，趕緊把美國產業建立起來，讓美國人心服口服。

台積電 美國 國文

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