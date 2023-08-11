雲朗觀光集團執行長張安平：美國經濟恐出現走弱跡象

雲朗觀光集團執行長張安平今天表示，全球經濟變化多端，美國一直表現很強勁，近期發現出現走弱跡象，台灣要多爭取跟外國簽訂貿易協定，讓台灣出口產業更有競爭力，台美貿易協定的內容應該也要包含更多關稅上的保護，例如台美貿易協定的內容應該也要包含更多關稅上的優惠。

全球經濟的看法，張安平認為，歐洲能源問題一直未見回升，大陸經房地產市場疲弱，要觀察推出新的振興經濟政策後的變化；至於台灣的經濟走勢，外銷出口減少的速度太快，內需還不夠強，海運表現也開始走下坡，都代表著景氣變動非常大。

觀察台灣今年經濟發展，許多人都認為是「外冷內熱」，張安平說，台灣內部經濟雖強，但外銷下跌力道太大，包括台積電（2330）都下修財測，外銷是台灣重要的經濟支柱，只單純依靠內部經濟成長，很難撐起整個台灣經濟向前衝，代表著今年台灣經濟景氣變動仍非常大。

張安平分析，台灣許多工業型的產業都很有競爭力，目前都受到全球經濟走下坡經營的非常辛苦，台灣要多爭取跟外國簽訂貿易協定，讓台灣出口產業更有競爭力，有些國家因為貿易協定的保護，在關稅上比台灣更有競爭力，有時候出口同一個地區台灣的關稅就比別人增加5%-10%，這樣的差異會讓台灣出口型的產業失去競爭力，台美貿易協定的內容應該也要包含更多關稅上的優惠。

美國經濟表現優於預期，消費力道並沒有顯著下滑，但整體來看，全球經濟表現不夠好，張安平表示，集團也要提前進行因應，包括資金流量等都已經在去年第4季提前準備因應12-20個月的低迷宭境。

張安平認為，全球經濟變動激烈，美國經濟目前表現都還算強勁，到目前為止消費力道仍舊沒有減緩，美國房地產市場的蓬勃性「是出乎意料地強」；不過，美國升息腳步持續進行當中，房市也處於相對高點，美國經濟現在不排除開始出現走弱跡象，這也未必是壞事，意味著升息開始發揮效果。

大陸的房地產景氣不好，大陸推出新的振興經濟政策後，還要再觀察後續變化；歐洲還是受到俄烏戰爭影響，歐洲多國能源供給緊張，今年經濟可能也不會好。