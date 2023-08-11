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力智法說會／客戶拉貨保守 總座：下半年仍需再提列庫存

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

電源管理IC力智（6719）今（11）日召開法說會，對於後續營運展望，總經理黃學偉表示，目前全球總體經濟仍未明顯復甦，使終端市場消費力道並未如預期樂觀，因此讓客戶在庫存控管上依舊相當保守，在市場能見度偏低情況下，預期力智下半年仍可能需要提列庫存。

力智近期股價表現相對平淡，今日股價收盤小幅下跌0.67％至221.50元，仍在所有均線之下，且回到2022年10月位階。累計近一個月力智股價已經下跌13.1％。

針對後續營運展望，黃學偉表示，但在總體經濟影響，終端市場消費性力道並未如預期樂觀，市場氛圍趨向保守，使得訂單能見度不高，雖然目前PC、手機等消費性市場的庫存水位已經恢復到合理水位，但終端需求仍存在不確定性，因此客戶庫存管控上相當嚴謹，預期力智下半年可能仍有提列庫存的需求存在。

雖然力智短期營運仍具備挑戰，不過黃學偉強調，目前力智已經加速推出高功率、高效能及高整合的新產品，應用層面從運算、網通及資料中心等相關市場皆有。力智公告7月合併營收達2.21億元、月減10.3％、年減60.1％，寫下4個月以來低點。

力智公告第2季財報，單季合併營收7.96億元、季減11％，毛利率26.4％、季成長3.6個百分點，歸屬母公司稅後淨利2,430萬元，相較第一季轉虧為盈，每股稅後淨利0.30元。

截至力智今年上半年合併營收15.10億元、年減58％，平均毛利率達24.6％、年減20.2％，歸屬母公司稅後淨利約僅217萬元，相較去年同期大幅減少99.74％，每股稅後淨利0.03元。

營收 消費

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