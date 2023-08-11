MSCI 成分股新增技嘉 法人：AI 伺服器可望帶動伺服器業務成長

技嘉（2376）昨（10）日股價遭摜低至跌停收盤，收盤價296元，不過，MSCI明晟今（11）清晨公布MSCI全球標準指數（MSCI GLOBAL STANDARD INDEXES）成分股新增技嘉。法人表示，雖然技嘉第2季獲利不如市場預期，但仍看好今年下半年至明年業務展望，尤其AI伺服器帶動伺服器業務成長。

技嘉股價在7月25日最高衝到382元；技嘉第2季每股稅後盈餘（EPS）1.4元，年減10%。

凱基投顧表示，技嘉上半年伺服器營收達130-140億元，年增30-35%，營收比重從2022年的19%提高至約25%。上半年 AI 伺服器受惠更多專案開始出貨，占伺服器營收比重擴張至約30%，預期隨AI伺服器比重擴張，將帶動第3季與下半年的伺服器營收成長，預估2023年伺服器營收年增可達50%， 2024 年伺服器營收進一步上修亦可年增50%，反映較為強勁的AI伺服器出貨，這將是基於A100／H100 GPU需求上揚推升CoWoS 產能擴充。

凱基投顧表示，儘管AI伺服器毛利率可能位於10-15%的下緣，但預期2023年伺服器營收比重上揚至25%、2024 年31%、2025年34%，可望推升2023-25年整體營業利益和EPS。

除伺服器業務外，預期下半年顯卡與主機板營收將隨旺季效應反彈，第3季主機板與顯卡出貨量預估將季增個位數，並於第4季達高峰。反映伺服器ASP較高，因此上修第3季營收至季增20%，並預期下半年營收將年增，相較上半年為年減。