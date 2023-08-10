MIH 對庫得科技表態歡迎 施振榮挺電動貨車看中這兩個機會

宏碁（2353）創辦人施振榮領頭投資的電動車底盤新創庫得科技，本週發表第一款純電物流車底盤 X-Platform，預計2024年底盤將通過驗證，2025年大量投入市場；獲得科技大老加持的庫得，看準3.5～5噸電動貨車市場空隙，2關鍵助台灣產業卡位電動車垂直分工商機。

「我們不垂直分工、典範轉移，台灣要進入產業門都沒有。」施振榮受訪表示。

施振榮主導的宏碁電動車夢已超過10多年，創意庫 Studio X-Gene 在2000年成立，出身於裕隆設計中心的江佩珊，獲得施振榮青睞投資，主導團隊發展，而創意庫主要定位為車輛造型與工程設計服務，在上海跟台灣都有團隊，目前人力30~40人，攤開客戶名單從戴姆勒、BMW、賓士、鈴木、三菱、比亞迪到日產，客戶遍及三大洲。

施振榮家族對電動車的支持10多年來從沒停。施家不僅投資創意庫，長子施宣輝也入股德國車載軟體研發公司 ATS（緯創也是股東），宏碁2014年發表宏碁與 ATS 與 Studio X-Gene 利用 BYOC 自建雲平台打造的車輛資訊收集系統，而2015年宏碁集團聯永基（MPS）與創意庫合作發表4輪電動全地形車 X Terran，但因不符歐美消費者需求而喊卡。

2018年，宏碁再跟裕隆合作發表以 Luxgen S3 電動車改造的首輛國產自駕電動車雛型，號稱得以做到Level 4，也顯示宏碁集團在電動車市場從沒放棄。

施振榮也強調，他看到電動車將啟動典範轉移的大趨勢，這將是台灣未來的新機會，他願意率先幫台灣「探礦」、「試採礦」，而庫得科技幫台灣產業跨入電動車探到什麼礦？

「創意庫是賺錢的公司，但我們還沒賺錢！」庫得總經理楊孜仁指出，創意庫是母公司，但庫得2021年才更名並完成一輪融資，獲得義隆、友達、和碩老闆童子賢、大佳國際等大咖入股，此次第一個階段就是向外宣示第一款純電物流車底盤 X-Platform 已經完成。

而在本週發表車頭及底盤原型機後，下一步將是申請車測中心 ARTC 及車輛安全審驗中心（VSCC）認證，等底盤驗證完成，2025年就進入商品化階段。

商用貨卡市場出現空隙：買不到4噸物流貨卡

而庫得能獲得施振榮力挺，主要是商用電動車機會有兩個：一是商用車許可底盤跟車身產業分工，各自驗證，在乘用車上則無分拆。故台灣客運巴士多半是業者從國外買合格遊覽車底盤，回台灣再找車體商生產製造。

物流車現在雖然鮮少專業底盤公司，但地盤跟車身分由不同廠商製造變得可行，庫得在底盤上將3電（電控、電池包、電動馬達）設計好，自成一格的規格制訂，讓電池包、馬達、線控等供應商其上能一起做生意，「零件一開始共通性增加，經濟效益就會擴張」楊孜仁說。

業者則認為，庫得是試圖打造物流車公版底盤，規模化後降低成本，但庫得低調否認，強調是新兵，沒有幫業界做公版的資格。

機會二則是3.5～5噸物流車市場真空，沒有供應者，庫得推出底盤，物流車選購後加裝車身，時效可以比較快。目前電動車市場還在初階段，車廠忙於評估產能生產油車還是電動車，日系物流車或貨卡車廠日野、三菱轉型速度比市場期待慢，推出電動物流車的速度更慢於乘用車，使得物流業者減碳時，面臨選購品項不足考驗。

「現在只買得到3.5噸以下物流車，但我們底盤可以做到3.5～4.5噸物流貨車沒問題。」楊孜仁強調，庫得底盤下降，大樑內包電池讓保護力跟耐受度更好，他認為底盤可設計車體極限在5噸內，畢竟必須考慮電池最佳效能。

關鍵問題 只欠東風

庫得雖看到兩機會，但也有兩大關鍵條件必須克服。業者看完庫得的發表會後，評估庫得必須先解決「誰要做底盤」（找夥伴）以及「要把底盤賣給誰」（找市場）兩大問題，前者是看誰能先撐腰願意成第一波客戶，後者是看誰能帶庫得打入市場。

對此，楊孜仁坦言，目前庫得會先自己掏錢做底盤，委託台灣前兩大（中華或裕隆）底盤公司負責，馬達及電池等夥伴也都會是產業拔尖業者，再賣給終端客戶，期望有實績後，加快物流業買單腳步。

庫得跟 MIH 都想打造商業車底盤，兩者策略是否相似？庫得主管否認，強調「形式上不一定一樣，造車方式有區別。」

對於庫得打入商用車市場，MIH 執行長鄭顯聰認為成功機率高於乘用車，甚至認為雙方有合作空間。他表示，庫得底盤若夠先進夠智能化，將可吸引車隊老闆青睞，而 MIH 有軟體能力，比方駕駛疲勞監控或駕駛路線紀錄，甚至是汽車隨地形改變調整馬達轉速等等，都是車隊管理重視功能。