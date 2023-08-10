ASML 獲選台灣理工學生理想雇主 居半導體外商第一

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）今（10）日發布新聞稿提到，在全球專業雇主品牌 Universum 2023人才調查報告中，榮獲台灣理工學生心中理想雇主第五名，並在半導體外商雇主品牌中排名第一。該調查訪問超過1,500名理工學生，了解學生對於未來事業偏好及對雇主的期望。在台灣大學生選擇雇主時的首要考慮因素中，ASML 在「創新與市場領導地位」、「全方位職能培訓以及全球工作輪調機會」與「友善且彈性的職場環境」脫穎而出。

ASML 台灣暨東南亞區人資長劉伯玲表示：「ASML承諾持續打造最具吸引力的工作環境，致力於推廣多元共融的企業文化、提供員工以及求職者最好的職涯與求職體驗。2023 Universum 人才調查反映了我們在提供員工全方位職能培訓、全球工作輪調機會，以及打造友善職場環境的付出獲得了肯定。」

「有鑑於各國積極發展半導體產業，而全球半導體業人才卻明顯不足的情況下，相關半導體企業一方面要培育具全球移動力的跨國人才，另一方面也要建立多元共融的企業管理文化和支援全球人才移動的平台，才能進一步留才。」劉伯玲補充。2022年 ASML 提供超過40萬小時關鍵職能課程訓練總時數，協助員工提升跨部門溝通與個人領導力的訓練外，也提供全球工作輪調機會，鼓勵員工結合職涯目標和在公司長期發展。

作為半導體微影技術領導者，ASML 認為，多元人才是幫助公司不斷創新的泉源。ASML 的員工來自於全球143國，光是台灣就有約30個國籍的員工，因此 ASML 特別重視在提升員工參與與歸屬感（Employee Engagement & Belonging）、共融領導力（Inclusive Leadership），以及多元共融倡議（Advocacy）的企業文化，在打造友善職場環境方面不遺餘力。

ASML 台灣人才招募資深經理周鈺舜指出，Universum 調查顯示理工學生選擇雇主的考慮因素中，友善職場名列第二，ASML 為了持續提升員工幸福感（Well-being），在員工身心健康照護方面，特別設計了鼓勵員工健康生活專案，以獎勵方式照顧員工身心健康，也提出了優於法規的員工請假規定及彈性工作方案，創造組織與員工的雙贏。

ASML 以開放式創新思維與產業一同邁進，2022研發投資金額達33億歐元，佔當年度總營收的15.5%。台灣是ASML 在亞洲最大的據點，在台設有4個客戶支援中心，包含兩座智慧製造中心，以及兩座全球技術培訓中心，員工超過4,500位。

除了 Universum 理想雇主外，ASML 今年也再次獲得「亞洲最佳企業雇主獎」（HR Asia Award），於「企業組織文化」、「員工認同」及「團隊凝聚」三大面向的評選分數皆高於市場平均。此外，ASML 也連續數年榮獲 1111人力銀行頒發的幸福企業金獎，在四大評比「員工幸福感」、「員工職場權益」、「員工職涯發展」、「企業社會責任」中獲得肯定。

ASML 強調，成功來自於和客戶及供應商緊密合作所共同創造的領先技術、高效能的流程和優秀的員工。為了吸引國際頂尖人才，ASML 致力於提供一個具啟發性的工作環境，讓全球優秀的工程師聚集在此工作、學習和分享。

ASML 的總部位於荷蘭 Veldhoven，在全球16個國家的60個城市設有辦公室，員工超過41,500人，包括台灣員工逾4,500人。