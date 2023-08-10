產業署利用AI助攻產業 促7億投資、衍生18億商機產值

數位產業署今（10）日表示，人工智慧（AI）的發展與應用近期受到各界關注，產業署也在前瞻特別預算支持下，對於產業運用AI持續推進。不僅為AI分析與應用數據建立了堅固的基礎及生態系統，並將於今年底成立AI系統與產品評測驗證中心，以健全「AI評測與驗證」環境，協助AI系統與產品拓銷國際市場，發展與國際接軌的AI規範與標準。

產業署表示，為推動企業開放數據促成產業加值應用，以數據資料鏈結「產業企業出題與開放資料」，建構數據產業發展與落地實證，並建立「Data Station數據櫥窗」，結合多元數據促進企業跨域合作，透過大數據分析與AI分析技術進行垂直領域應用。例如某家大型量販店藉由蒐集商品銷售與顧客之間關連性的大量資料，分析最佳的線上商品排列組合，據以調整銷售策略。截至今年6月累計已完成開放19億筆去個資、去識別的產業私有數據，以鼓勵運用公私資料疊合開發資料創新應用服務。

此外，更透過前瞻基礎建設計畫的支持，產業署運用民生公共物聯網資料服務平台之空氣品質、地震、災防及水資源等數據，解決民生公共問題，例如工業汙廢數位監理平臺、都市智慧水務管理服務、工業廠區天災預警與監控物聯網服務等，不僅藉此促進社會共融發展，也協助廠商擴展國際市場，共取得國內外訂單22.2億元。

產業署亦藉由積極擴展國際市場的策略，推動資料應用服務，協助我國資料應用服務業者拓展海外市場，以國際組織「亞洲開放資料合作夥伴」（AODP）為主要交流平台，帶領業者參與交流，擴展國際市場，例如某來電辨識業者在 AODP 協助下，成功打入泰國市場。目前已成功協助台灣企業拓銷超過15國市場，促成海外商機2.75億元。

產業署也透過推動AI人才培育、AI技術深耕、AI產業發展及AI評測與驗證等四大面向，藉由AI的導入大幅提高產業營運效能、降低成本，帶動產業創新，並應用在解決包括醫療、製造、農業、交通等面向的問題，發揮社會影響力。

AI人才培育方面，在前瞻特別預算支持下，產業署與國際大廠、在地企業及培訓單位合作，在高中職開設開設符合產業需求的AI課程，並以實戰方式解決問題，過去一年孕育超過700位AI應用人才。

AI技術深耕方面，產業署精進AI垂直領域應用解決方案，應用於製造、醫療、餐飲各行業，並投入開發「一站式軟體系統」，提供企業在有限資源下也能成功發展的AI解決方案，降低AI的門檻，加快AI應用導入速度。

AI產業發展方面，產業署在前瞻特別預算支持下，成立產業輔導服務團，遴選公協會成立產業推動小組（SIG），推出AI軟硬整合解決方案，媒合技術研發或資服業者在各行各業導入AI技術，並進行場域實證應用加速落地，過去一年共產出近30個概念驗證（PoC）案例，整體計畫預計促成投資7億元及衍生商機產值約18億元。

同時也結合AI領航計畫，協助廠商技術強化及應用落地商轉（PoB）並取得海外訂單，促進產業衍生投資達37億元。產業署從PoC至PoB階段完整輔導產業，以數據開放與應用為核心，逐步導入AI應用，累計推動超過百例應用案例，提升我國產業AI應用比例。

產業署也意識到，生成式AI所生成的內容須具備公平性、準確性、可靠性及安全性等特性，因此建構「AI評測與驗證」機制，建立AI發展環境，協助AI系統與產品走向國際，並積極參與相關國際組織，建立AI國際交流與合作網絡，發展與國際接軌的AI規範與標準。