台積8吋晶圓代工 大降價

業界傳出，受終端需求不振與市場競爭影響，台積電與轉投資世界先進近期陸續調降8吋晶圓代工報價，最高降幅高達三成。即便8吋晶圓代工並非台積電營收主要來源，但台積電過往在價格上相對堅定，不輕易漲價也不會隨便降價，如今降幅最高達三成，引發關注。

業界評估，台積電主要營收、獲利動能來自12吋晶圓代工與高階製程，8吋晶圓代工報價降，對台積電衝擊有限，但對僅有8吋晶圓代工業務的世界先進而言，衝擊相對大得多。以晶圓代工生產流程約三個月估算，相關衝擊應該會從10、11月過後開始顯現，第4季業績不妙。

對於相關傳聞，台積電昨（9）日無評論，世界先進昨天也不評論價格議題，不過，世界先進董事長方略日前在法說會上坦言，確實有認知道國際大廠殺價對世界先進營運造成一些影響，世界先進將正面應對。

台積電體系對8吋晶圓代工大降價，引發外資圈高度關注。野村證券為此出具報告分析，認為台積電與世界先進此舉，主要因應全球類比IC龍頭暨整合元件大廠德州儀器（TI）近期考量市況不佳，在電源管理IC等產品大降價，打響全球晶片價格戰的戰鼓，衝擊兩岸相關產業甚鉅。

由於與德儀直接競爭的IC設計廠無力招架德儀犀利的價格戰策略，因而轉而希望台積電、世界先進等晶圓代工廠降價，以降低成本與德儀抗衡。為支援客戶端抵抗價格戰的侵擾並協助其降低成本，台積電、世界先進因而調降8吋晶圓代工價格，相關情勢業界形容台系晶圓代工廠宛如大打「代理人戰爭」。

根據野村的產業調查，7月下旬以來，台積電已開始在8吋BCD製程產能對類比IC設計公司提供價格折扣。這些客戶今年初以來一直面臨來自德儀的激烈價格戰，迫使台積電計畫提供支援以保持競爭力，且不是下大單才有價格優惠，而是直接降價。

外傳台積電與世界先進依據各別客戶的訂單量與不同購買模式，給予的降價幅度約10%至30%不等。業界認為，台積電8吋廠營收貢獻占比很少，此次降價影響整體營運有限，世界先進全數都是8吋晶圓代工，價格變動影響較大，但若客戶群面對競爭，在需求不振之際又面臨成本考驗，晶圓代工廠適度和客戶共體時艱是人之常情，畢竟只有客戶先活下去、客戶先成功，才有後面生意可做。