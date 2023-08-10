黃仁勳：生成式AI時代來臨

經濟日報／ 編譯易起宇季晶晶、記者鐘惠玲╱綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美國時間8日出席在洛杉磯舉辦的全球最大專業圖形會議「計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽（SIGGRAPH）」，宣布推出新一代「GH200」超級晶片平台，並高喊「生成式AI時代來臨」。

黃仁勳指出，輝達GH200超級晶片平台，將於明年第2季起供貨，是全球第一個支援高頻寬記憶體HBM3e的GPU產品，速度是世界上最快，他並重申先前來台時的口號「買愈多！省愈多！」。外界預期，此款新品同樣由台積電打造，與攜手輝達共同搶食龐大的AI商機。

輝達強調，HBM3e記憶體的存取速度比當前的HBM3快上50%，可提供合計每秒10TB的頻寬，讓新平台能運行比前一個版本大上3.5倍的模型。各大系統製造商預計將於2024年第2季，推出基於全新GH200 Grace Hopper 超級晶片平台的產品。

輝達在今年的台北國際電腦展，就已宣布推出搭載256顆GH200超級晶片的DGX GH200 AI超級電腦，將從今年底開始供貨，8日再推出升級版、首度支援HBM3e的新一代GH200超級晶片。

在AI發展浪潮中，黃仁勳表示，「未來所有一切的面前都是一個大型語言模型（LLM），而『人類』會是新的程式語言。從視覺特效到快速數位化的製造市場、工廠設計與重工業，所有一切都將一定程度採用自然語言介面。」

他表示，「所有工廠都將變成以軟體來定義，且機器人化，它們所造的車也將是機器人。因此將變成由機器人化設計的機器人，來打造機器人。」

輝達指出，新一代GH200 Grace Hopper平台，是專為加速運算與生成式AI應用打造，可用於處理複雜的生成式AI工作負載，包括大型語言模型、推薦系統和向量資料庫等。

輝達 AI 機器人

延伸閱讀

Nvidia推速度更快超級晶片GH200鞏固AI霸權 想甩開AMD

緯創連跌今日為何狂漲？ 分析師：將接單輝達超級電腦

輝達財報即將發布！AI多頭火點燃 台灣半導體ETF撿便宜時機到

台積電不再是「一個人的武林」...另一護國群山成形 老謝：股價、市值都在轉大人

相關新聞

台積8吋晶圓代工 大降價

業界傳出，受終端需求不振與市場競爭影響，台積電與轉投資世界先進近期陸續調降8吋晶圓代工報價，最高降幅高達三成。即便8吋晶...

美超微財測失色 AI股拉警報

美國AI伺服器暨儲存供應大廠美超微（Super Micro）公布本季財測不如華爾街預期，觸動市場敏感神經，擔憂AI後市恐...

8吋晶圓代工降價 IC設計傳統旺季將報銷

8吋晶圓代工傳大降價，連台積電都守不住價格，凸顯市場需求相當疲弱，與去年供不應求盛況大相逕庭，分析其因，在於以8吋晶圓為...

矽晶圓二哥 悲觀景氣復甦

全球半導體矽晶圓二哥日商勝高（SUMCO）上季財報雖優於公司預期，但經營團隊示警本季獲利恐持續銳減，客戶端12吋矽晶圓庫...

黃仁勳：生成式AI時代來臨

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美國時間8日出席在洛杉磯舉辦的全球最大專業圖形會議「計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽（...

鴻海車載安全獲肯定！富智康拔頭籌獲歐盟eCall證書

富智康集團宣布通過權威認證機構-德國萊因TÜV集團eCall（Emergency Call）的認證測試，並符合歐盟之（E...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦