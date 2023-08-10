黃仁勳：生成式AI時代來臨

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美國時間8日出席在洛杉磯舉辦的全球最大專業圖形會議「計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽（SIGGRAPH）」，宣布推出新一代「GH200」超級晶片平台，並高喊「生成式AI時代來臨」。

黃仁勳指出，輝達GH200超級晶片平台，將於明年第2季起供貨，是全球第一個支援高頻寬記憶體HBM3e的GPU產品，速度是世界上最快，他並重申先前來台時的口號「買愈多！省愈多！」。外界預期，此款新品同樣由台積電打造，與攜手輝達共同搶食龐大的AI商機。

輝達強調，HBM3e記憶體的存取速度比當前的HBM3快上50%，可提供合計每秒10TB的頻寬，讓新平台能運行比前一個版本大上3.5倍的模型。各大系統製造商預計將於2024年第2季，推出基於全新GH200 Grace Hopper 超級晶片平台的產品。

輝達在今年的台北國際電腦展，就已宣布推出搭載256顆GH200超級晶片的DGX GH200 AI超級電腦，將從今年底開始供貨，8日再推出升級版、首度支援HBM3e的新一代GH200超級晶片。

在AI發展浪潮中，黃仁勳表示，「未來所有一切的面前都是一個大型語言模型（LLM），而『人類』會是新的程式語言。從視覺特效到快速數位化的製造市場、工廠設計與重工業，所有一切都將一定程度採用自然語言介面。」

他表示，「所有工廠都將變成以軟體來定義，且機器人化，它們所造的車也將是機器人。因此將變成由機器人化設計的機器人，來打造機器人。」

輝達指出，新一代GH200 Grace Hopper平台，是專為加速運算與生成式AI應用打造，可用於處理複雜的生成式AI工作負載，包括大型語言模型、推薦系統和向量資料庫等。