美超微財測失色 AI股拉警報

美國AI伺服器暨儲存供應大廠美超微（Super Micro）公布本季財測不如華爾街預期，觸動市場敏感神經，擔憂AI後市恐未如想像中樂觀。美超微美股8日盤後重挫逾9%後，9日早盤崩跌超過兩成，為近期全球AI指標股最大跌幅，新唐、博智、優群、華泰等美超微概念股同步警戒。

美超微與輝達、超微兩大AI晶片巨頭往來密切，輝達執行長黃仁勳先前來台參加台北國際電腦展，還特別前往美超微的攤位站台。市場也大力追捧美超微，7日美超微才剛寫下353.29美元的歷史收盤新高價，近一年來股價大漲逾四倍，惟本季財測不如預期，瞬間豬羊變色。

美超微8日美股盤後公布本季財測不如市場預期，股價盤後先跌逾9%，市場擔憂美超微財測不佳，透露整體AI後市未如想像中樂觀，也因此導致緯創、廣達、英業達、緯穎、技嘉等五大台灣伺服器人氣股昨天同步腿軟。

圖／經濟日報提供

緯創昨天一度險遭打落跌停，五家台灣伺服器人氣廠昨天全面收跌逾2.7%，單日市值合計蒸發超過逾5,000億元，以廣達、緯創兩家公司市值下滑程度相對大，緯創單日市值蒸發2,556億元，廣達則少2,124億元，兩家公司就減少超過4,600億元。

根據美超微公布的數據，上季營收年增33%，季增70.3%至21.8億美元，非依照一般公認會計原則（Non-GAAP）每股稀釋盈餘年增34%（季增115%）至3.51美元。營收、獲利均優於分析師預期。

分析師原本預估，美超微本季營收可達22億美元，Non-GAAP每股稀釋盈餘為3.21美元，但美超微公布的財測預估本季營收介於19億美元至22億美元（中間值為20.5億美元），Non-GAAP每股稀釋盈餘預估介於2.75美元至3.5美元（中間值為3.125美元），均不如分析預期，引爆殺盤。

美超微執行長梁見後坦言，部分產品持續面臨關鍵元件短缺問題、特別是AI相關類別，導致該公司釋出低於分析師預期的本季財測數據，但他強調，目前上述情況已有所改善。

法人指出，美超微是全球AI指標股，9日股價卻重挫，不利市場對AI族群的信心，並牽動美超微供應鏈後市。市場點名，美超微供應鏈包括新唐、博智、優群、華泰等。其中，先前傳出封測廠華泰接獲美超微大單，將於第3季起展開出貨，美超微財測不如預期，也恐不利華泰後續營運。

優群方面，主要提供DDR5伺服器用 Long-DIMM，也恐受影響。博智則坦言，下半年維持謹慎保守看法，觀察伺服器市況沒有太大變化或改變。據了解，美超微本來就是博智伺服器相關客戶之一，而伺服器供應鏈本身有諸多ODM配合供貨，博智因應客戶需求直接或間接供貨。

至於微控制器（MCU）廠新唐，除耕耘MCU業務之外，近年也跨入BMC晶片領域，打入美超微等供應鏈，但並非其主要客戶。