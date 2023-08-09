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TPK財報／第2季每股小賺0.08元 上半年EPS 0.33元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

觸控模組廠TPK-KY（3673）今（9）日公布第2季財報，稅後純益3,200萬，每股純益0.08元，上半年每股盈餘0.33元，均較去年同期衰退，主要原因是受到平板庫存調整影響。

展望未來，TPK策略長劉詩亮指出，目前筆電有看到回穩跡象，而平板第4季有新產品陸續上市，隨IT產品庫存調節告一段落，加上新品問世，預估下半年營收會比上半年成長5至10%左右，不過此一營收規模，估計本業仍然會是在損平之間。

至於新事業布局方面，TPK執行長謝立群指出，公司與Luminar合作的激光雷達模組目前正在產品驗證中，預計第4季開始少量出貨，預料將會導入在許多機種，但真正放量會落在2025年；而公司與虹彩光電合作的膽固醇液晶也預計在第4季出貨，3D列印出貨穩定成長中，目前正積極開發新產品。

TPK 平板

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