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NVIDIA與華碩合作受關注 分析師：短線波動需注意

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導
輝達（NVIDIA）。 路透
輝達（NVIDIA）。 路透

在今（9）日的股市開盤中，人工智慧（AI）股王輝達（NVIDIA）與華碩（2357）之間的合作關係受市場關注。台新證券副總經理黃文清指出，雖然AI相關股票漲幅明顯，但其供應鏈的短線波動需留意。

華碩（2357）昨（8）日收盤價為376.0元，而今早一開盤則漲到389.5元。黃文清表示，AI相關股票在今年表現優秀，關於台股走勢，預計在8月中前將進入整理階段，上市櫃公司將受基本面影響進行檢查，可能有整理或修正的情況。

有關輝達與華碩的合作關係也再度受到市場關注。新產品亮相再次凸顯了這種合作的密切性。華碩作為一家知名的電腦硬體製造商，其產品包括筆記型電腦、主機板、顯示器等，而輝達的技術在這些產品中發揮了重要作用。

另外，輝達（NVIDIA）周二在洛杉磯舉辦的《計算機圖形交互技術頂級會議暨展覽》宣布推出一款全新產品，具體細節尚未公開，但這一消息已引起投資者的強烈興趣。輝達的新產品有望在市場上引起轟動，進一步增強該公司在科技領域的競爭力。華碩在晶片、板廠、手機和AI伺服器市場都有涉足，尤其在AI伺服器市場有成長潛力。輝達則因其長期經營、設計和台積電（2330）合作等因素，在AI領域競爭力較強，尤其在雲端伺服器市場表現突出。

輝達 AI 華碩

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