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宇瞻將於澳洲AGE 2023展示最新博弈遊戲解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宇瞻將於澳洲AGE 2023展示最新博弈遊戲解決方案。圖/宇瞻提供
宇瞻將於澳洲AGE 2023展示最新博弈遊戲解決方案。圖/宇瞻提供

全球儲存與記憶體領導品牌宇瞻科技，將參加8月15日至17日澳洲AGE博弈展（Australasian Gaming Expo），展示最新的博弈應用技術及產品解決方案，助攻全球解封休閒娛樂商機。

隨著全球新冠疫情解封，旅遊和遊戲業重新活躍，據TechNavio研究報告指出，預計2022年至2027年全球博弈遊戲市場規模將以4.86%的複合年增長率成長，預估將達656.3億美元。

因應新型兼具聲光影音效果的沉浸式體驗博弈機台需要反應速度快、低延遲設計，宇瞻提供多樣規格的超高效能工業級PCIe Gen4 x4 固態硬碟與DDR5記憶體解決方案。為滿足機台24/7長時間不間斷運作及密集讀取資料的使用特性，宇瞻SLC-liteX創新技術將SSD的寫入/抹除次數（P/E cycles）提升至業界最高的100,000次，延長SSD的使用壽命、提升博弈機台耐用度並降低維護成本。

此外，為避免不正常斷電造成重要的博弈資料遺失，宇瞻CorePower技術提供備用電源解決方案，將資料於SSD異常斷電前搬移至NAND快閃記憶體，確保博弈系統的正常運作與資料完整性。

迎接全球永續節能減碳浪潮，創新產品可循環設計模組-Transformed SSD，透過可客製化的PCB板搭配特殊設計的強固型連接器，提供產品延伸性與開發彈性，可解決客戶端修改及重新驗證產品的時間與成本，進而減少重覆性設計及非必要的耗材等機會。

博弈

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