快訊

郭台銘獨立參選？藍議員：拉弓不射箭 應「這月份」才決定

集邦科技：記憶體廠因應 AI 需求 擴增 HBM 產能

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，記憶體原廠在面臨輝達（NVIDIA）以及其他雲端服務業者（CSP）自研晶片的加單下，故加大直通矽晶穿孔（TSV）產線來擴增高頻寬記憶體（HBM）產能。

從目前各原廠規劃來看，預估2024年HBM供給位元量將年增105％，不過，考量TSV擴產加上機台交期與測試所需的時間合計可能長達9～12個月，故集邦科技預估多數HBM產能要等到明年第2季才可望陸續開出。

集邦科技分析，由於2023～2024年屬AI建置爆發期，故大量需求挹注在AI訓練晶片，並推升HBM使用量，後續建置轉為介面（Inference）應用以後，對AI訓練晶片及HBM需求的年成長率則將略為收斂。

觀察HBM供需變化，2022年供給無虞，2023年受到AI需求突爆式增長導致客戶的預先加單，即便原廠擴大產能但仍無法完全滿足客戶需求。展望2024年，集邦科技認為，基於各原廠積極擴產的策略下，HBM供需比（Sufficiency Ratio）有望獲改善，預估將從2023年的-2.4％，轉為0.6％。

以HBM不同世代需求比重而言，TrendForce表示，2023年主流需求自HBM2e轉往HBM3，需求比重分別預估約是50％及39％。隨著使用HBM3的加速晶片陸續放量，2024年市場需求將大幅轉往HBM3，而2024年將直接超越HBM2e，比重預估達60％，且受惠於其更高的平均銷售單價（ASP），將帶動明年HBM營收顯著成長。

晶片 AI

延伸閱讀

Nvidia推速度更快超級晶片GH200鞏固AI霸權 想甩開AMD

台積3奈米產能 蘋果包了

威剛 Q2 獲利 季大增399%

中國吉利集團旗下 星紀魅族宣布終止研發晶片

相關新聞

張忠謀一句「無法控局面有點遺憾」 陸行之3解讀：把92歲老董請回太殘忍

紐約時報日前專訪台積電創辦人張忠謀，在這次3小時的訪談過程中，張忠謀表示自己在2018年退休，當時的時間點是合理的，「這是由技術而不是政治驅動的」，但張忠謀也坦言，現在台積電面臨地緣政治挑戰之際，他對自己無法掌控局面感到有些遺憾。

台積電歐洲設廠 陸行之曝這前提喊「加碼」

台積電與羅伯特博世公司（Robert Bosch GmbH）、英飛淩（Infineon Technologies AG）...

原廠積極擴產 集邦估2024年HBM位元供給明年翻倍成長

集邦科技今（8）日出具最新報告指出，記憶體原廠在面臨輝達（NVIDIA）以及其他雲端服務業者（CSP）自研晶片的加單下，...

群創自結7月營收185.15億元 月減4.3%

因大小尺寸面板出貨量雙減，群創（3481）今（9）日公布今年7月合併營收185.15億元，較上月減少4.3%，較去年同期...

友達營收／7月212.6億元 月減7.4%

友達（2409）今（9）日公告今年7月合併營收212.6億元，月減7.4%，與去年同期相比增加22%。友達表示，7月面板...

世界營收／月增14.4% 為連續兩個月成長

8吋晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公布7月營收約為35.97億元，月增14.4%，連續兩個月呈現月成長，但仍年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦