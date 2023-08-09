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致新營收／7月7.13億元 寫下逾一年來單月新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

類比IC廠致新（8081）公告今年7月合併營收達7.13億元，不僅寫下今年以來單月新高，更創下超過一年以來高峰。法人預期，致新下半年合併營收將有機會繳出優於上半年的成績單，且全年獲利有望賺進超過1.5個股本以上，優於原先法人圈預期。

致新今（9）日公告7月合併營收達7.13億元、月成長1.46％，且相較去年同期成長14.1％，創下2022年6月以來單月新高。累計今年前七月合併營收為45.73億元，由於去年基期相對較高，因此與去年同期相比減少17.52％。

法人預期，致新下半年合併營收將有機會逐季成長，且單季獲利亦可望逐季看增，換言之今年全年單季業績表現將有望呈現爬梯式的逐季成長動能，雖然獲利表現已經難以超越2022年及2021年的PC超級循環需求，但預期今年獲利仍有機會超越原先法人圈預期的賺進1.5個股本，且有望明顯超越該預期數字。

致新昨日甫召開法說會，對於後續景氣概況，致新董事長吳錦川表示，從下游端釋出訊息來看，下半年需求有機會優於上半年，不過有感的需求復甦仍需要靜待市場回復。

致新公告第2季財報，單季合併營收20.83億元、季增，毛利率40％、季成長1個百分點，歸屬母公司稅後淨利4.20億元，與第1季相比明顯增加65.02％，每股稅後淨利4.90元。

致新 營收

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