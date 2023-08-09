廣達營收／7月868.91億元 月減3.6%、年減32.9%

代工大廠廣達（2382）今（9）日公布 7 月營收868.91億元，較6月衰退 3.6%，年減32.9%，累計前7個月營收5,981.01億元，年減14.8%；而廣達今日以227元開出後震盪走低，盤中隨大盤力爭上游一度翻紅，但終場仍下跌6.5元，收在233.5元，跌幅達2.71%。

電子代工股王廣達業務範圍，以大型雲端服務業者以及白牌伺服器為主，連美超微、輝達（NVIDIA）等品牌伺服器廠都是其合作夥伴，而美超微近日公布最新財報，執行長梁見後透露，旗下部分產品持續面臨關鍵元件短缺問題，特別是人工智慧（AI）相關類別，消息一出影響美超微股市走跌9%，也衝擊廣達、緯穎（6669）等伺服器台廠表現。

據了解，美超微電腦是一家應用優化伺服器解決方案領導廠商，涵蓋的應用市場包括AI、物聯網（IoT）、伺服器、儲存、軟體以及綠色運算解決方案，而美超微（SMCI.US）周二股價下跌1.67%、收347.40美元，盤後下跌9.33%至314.98美元。外界擔心「關鍵元件」短缺恐牽動上下游出貨表現，有關台廠則緊盯後續發展。