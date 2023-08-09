聯詠第3季營收季減3.9~7.2% 多家外資齊降目標價

聯詠（3034）預估第3季營收281~291億元，季減3.9~7.2%，毛利率38~40%，營業利益率21.5~23.5%，聯詠對本季營運展望保守，多家外資最新報告同步調降目標價，其中一家更是降至399元，外資同時也下修聯詠獲利預估。

聯詠第2季營收302.99億元；毛利率41.74%，季減0.16個百分點，年減5.88個百分點；營益率24.92%，季增1.37個百分點，年減6.82個百分點；稅後純益 68.72億元，季增44.61%，年減19.03%，每股純益11.29元。

聯詠上半年營收543.45億元，年減20.05%；毛利率41.82%，年減7.47個百分點；營益率24.31%，年減9.92個百分點；稅後純益116.24 億元，年減40.77%，每股純益19.1元。

聯詠預估第3季營收281~291億元，季減3.9~7.2%，毛利率小幅下滑，約落在38~40%，恐將跌破四成；營業利益率降至21.5~ 23.5%；聯詠第3季營運恐向下調整，但看好明年將有不錯的成長。

聯詠法說會後，4家外資最新報告同步調降目標價，亞系外資下調評等及目標價，由原先的買進降至優於大盤表現，目標價由515元降至431元；另外3家外資則都是重申中立評等，其中日系外資目標價由460元下調至430元；美系外資目標價由420元降至412元；另一家美系外資目標價則由414元降至399元。

亞系外資表示，由於IT相關產品出貨不佳，造成聯詠第3季營收衰退，雖然價格壓力可在下半年出現緩解，且智慧手機下半年的終端需求也較預期疲軟，將影響產品出貨量，決定調降聯詠評等且下修目標價，同時調降聯詠2024年每股純益預估，降幅4%。

日系外資表示，終端需求低於預期將是聯詠下半年的主要風險，決定下修聯詠2023年、2024年、2025年 EPS 預估，分別下修4%、6%、4%，同時調降目標價至430元，重申中立評等。

美系外資認為，產品組合、定價壓力、營運支出將影響聯詠第3季毛利率，重申中立評等，目標價下修至412元；另一家美系外資也下修聯詠明後年的獲利預估，降幅各為4%，重申中立評等，目標價調降至399元。

聯詠今（9）日早盤以406元開出一度下滑至391元，終場收在397元，下跌20.5元，跌幅4.91%。