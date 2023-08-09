快訊

月領破萬可期？國保獨家揭密 100萬人明年養老金再加碼

繼廣島長崎後 東京險被投原子彈 美國何不展示性試爆就好

桃園越法麵包489人通報不適 食藥署：「3食品」驗出沙門氏菌

輝達推出全球首個支援 HBM3e 的 GPU 超級晶片

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
輝達宣布新一代GH200超級晶片平台，標榜是全球第一個支援HBM3e的GPU產品。照片/輝達提供
輝達宣布新一代GH200超級晶片平台，標榜是全球第一個支援HBM3e的GPU產品。照片/輝達提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於台灣時間8日深夜，在美國洛杉磯舉辦的 SIGGRAPH 2023中發表2023主題演講。輝達在今年的台北國際電腦展，就已宣布推出搭載256顆 GH200 超級晶片的 DGX GH200 AI 超級電腦，將從今年底開始供貨，8日又宣布新一代 GH200 超級晶片平台，將從明年第2季開始供貨，並標榜是全球第一個支援 HBM3e 的 GPU 產品。

輝達推出新一代 GH200 Grace Hopper 平台，是專為加速運算與生成式 AI 應用打造，可用於處理複雜的生成式 AI 工作負載，包括大型語言模型、推薦系統和向量資料庫等。

黃仁勳表示，為滿足市場對生成式人工智慧不斷增長的需求，資料中心需要有能滿足專屬需求的加速運算平台。全新 GH200 Grace Hopper 超級晶片平台以其出色的記憶體技術和頻寬，加大資料處理能力，能夠連接多個 GPU，將效能聚集不減損，並為可以輕鬆部署到整個資料中心的伺服器設計。

輝達強調，HBM3e 記憶體的存取速度比當前的 HBM3 快上50%，可提供合計每秒 10TB 的頻寬，讓新平台能運行比前一個版本大上3.5倍的模型，同時以快三倍的記憶體頻寬提高整體執行效能。各大系統製造商預計將於2024年第2季，推出基於全新 GH200 Grace Hopper 超級晶片平台的產品。

輝達 晶片 記憶體

延伸閱讀

Nvidia推速度更快超級晶片GH200鞏固AI霸權 想甩開AMD

輝達推新品 三家台鏈出列

輝達推新品 板卡廠銷售熱起來

經濟部長王美花：我出口動能逐季上揚 下季會轉正

相關新聞

台積電歐洲設廠 陸行之曝這前提喊「加碼」

台積電與羅伯特博世公司（Robert Bosch GmbH）、英飛淩（Infineon Technologies AG）...

輝達推出全球首個支援 HBM3e 的 GPU 超級晶片

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於台灣時間8日深夜，在美國洛杉磯舉辦的 SIGGRAPH 2023中發表2023主題演講...

富喬保守看待第3季 電子玻纖布需求增溫有望帶動營運轉佳

PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）對於整體第3季營運仍謹慎保守看待，主要是陸資廠產能產大於銷售對歐美市場外銷產生價格壓...

慧榮於FMS 2023展出企業級和消費級PCIe Gen5 SSD控制晶片

迎接PCIe Gen 5傳輸時代到來，全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮今日宣布於8月8日至10日在美國加州聖塔...

擴大布局電池國產化版圖 台塑新智能3億入股儲盈科技

台塑新智能宣布，斥資3億元入股台灣鋰電池儲能系統大廠儲盈科技公司，將持有約9.07%股權。台塑新智能表示，儲盈科技長期提...

NVIDIA 推新品 法人看好華碩等供應鏈受惠

美國 GPU 晶片大廠輝達（NVIDIA）在台灣時間8日深夜宣布推出一系列重量級新品，法人機構表示，以全新AI超級電腦晶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦