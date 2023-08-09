擴大布局電池國產化版圖 台塑新智能3億入股儲盈科技

台塑新智能宣布，斥資3億元入股台灣鋰電池儲能系統大廠儲盈科技公司，將持有約9.07%股權。台塑新智能表示，儲盈科技長期提供儲能解決方案，主力客戶為半導體大廠等科技產業，雙方將深化合作，並導入台塑新智能生產的國產化磷酸鋰鐵電芯，有助攜手拓展市場，成為台灣電池產業國產化關鍵推力。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，全球碳中和趨勢加速推動再生能源發展，但太陽能、風能等綠電受環境影響具有間歇性特質，必須搭配儲能系統才能減緩電網衝擊、維持發電穩定，電池需求也因應儲能商機而大幅成長。

王瑞瑜表示，台塑企業累積15年以上鋰電池經驗，從電池產業上游的正極材料、銅箔、電解液製造，擴及終端電池模組及儲能應用領域，近來更致力於推動國產化電芯製造，確保來源穩定並保障國家安全，透過此次入股儲盈科技，期望發揮彼此技術及市場優勢，共同建構可靠、安全的智慧化儲能系統。

儲盈科技董事長李衍飛表示，近年工業用電大戶之大型儲能需求顯著浮現，各家科技大廠也急需裝設不斷電系統以維持產業競爭力，包括新設儲能系統、或將原使用之鉛酸電池換為環保節能的鋰鐵電池，促使鋰電池安裝容量連年增加。

李衍飛指出，台塑新智能入股儲盈科技，除充實其營運資金外，台塑新智能的強大技術和資源也將有助於儲盈科技進一步擴大市占，並加速技術研發。

台塑新智能總經理劉慧啟也說，配合交通部「2030年客運車輛電動化推動計畫」，國產化電芯炙手可熱，其中磷酸鋰鐵電芯具有高放電倍率、高循環壽命、低生產成本優勢，在高溫下也不會產生強氧性物質，擁有高度安全性，台塑新智能在彰濱工業區投資上百億元興建全台最大的磷酸鋰鐵電芯廠，第一期設置2.1GWh，將於2024年第三季完工投產，目前已與台灣各家電動巴士、儲能案場洽談合作，此次策略投資更有助於與儲盈科技共同推動電池產業國產化，將持續深化夥伴關係。