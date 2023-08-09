NVIDIA 推新品 法人看好華碩等供應鏈受惠

美國 GPU 晶片大廠輝達（NVIDIA）在台灣時間8日深夜宣布推出一系列重量級新品，法人機構表示，以全新AI超級電腦晶片，以及搭載 L40S GPU 的 OVX 伺服器最吸睛，並揭露新款伺服器首波合作廠商中，台股有廣達（2382）、技嘉（2376）、華碩（2357）三家台灣廠商入列。

分析師指出，NVIDIA 的 L40S GPU 將於3Q23上市，是一款功能強大的通用資料中心處理器，搭配 NVIDIA Omniverse 平台，可加快處理AI訓練及推論、3D設計和視覺化，還有影片處理與工業數位化等運算最密集的複雜應用項目。

NVIDIA 發表搭載 L40S GPU 的新伺服器產品，如果後續市場買家有購買搭載 L40S GPU 的 OVX 伺服器的話，則全新 OVX 伺服器的供應鏈廠商則可望受惠，其中，首度入列 NVIDIA 伺服器新品首發夥伴的華碩，經供應鏈確認後，瞭解到在目前市場H100／A100晶片供應吃緊的環境下，華碩因為手上有H100／A100加速卡貨源，而收到想採買H100／A100 AI伺服器客戶的訂單，因此在有客戶、有訂單、有加速卡的情況下，使華碩也可望受惠AI伺服器高速成長的商機。

因此，看好華碩今年下半年營運可望顯著改善，2024年營運可望重回高成長，且可望受惠AI伺服器市場高速成長商機下，看好後市營運表現。