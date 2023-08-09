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新加坡壹蘋新聞網上線 台灣達損益兩平持續經營

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

龍丞資本在新加坡宣布「新加坡壹蘋新聞網」正式上線，同時旗下 SoundOn 聲浪平台將結合星國資金持續擴充國際市場。他強調台灣壹蘋新聞網損益兩平，持續經營中。

龍丞資本創辦人潘杰賢來自新加坡，他參加新加坡國慶活動表示喜愛台灣生活，以新加坡企業家身份在台灣投資創業。去年創辦的壹蘋新聞網已經成功在台灣站穩腳步，流量和業績都創下新高，達到損益兩平的穩定階段。

潘杰賢宣布在新加坡國慶日推出新加坡壹蘋新聞網，與聲浪集團正式進入國際市場，第一市場為南韓，今年7月成立位於南韓辦事處，成為結合星國資金與台灣人才快速拓展全球市場的成功範例。

潘杰賢於2022年聘用原蘋果日報在台的員工，成立壹蘋新聞網，結合集團其他媒體綜效達成損益兩平。據第三方平台 Similarweb 數據，目前壹蘋新聞網每月造訪超過千萬，每次造訪頁數、跳出率、停留時間都居領先地位。2023年5月收購大學生互動平台 Zuvio，多元運用旗下壹蘋新聞網、台灣第一大直播互動娛樂平台 17LIVE、Podcast 平台 SoundOn 聲浪、聲音互動平台 Goodnight 與 Zuvio，打造台灣數位媒體集團。

新加坡 國慶 南韓

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