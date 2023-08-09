快訊

學生吸大麻 日趨嚴重 醫：長期施用恐出現幻覺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積德國廠明年建廠

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電昨（八）日舉行董事會，拍板與博世(Robert Bosch GmbH)、英飛淩(Infineon）、恩智浦半導體(ＮＸＰ），在德國德勒斯登成立歐洲半導體製造公司 (ＥＳＭＣ)，計畫斥資一百億歐元在德勒斯登興建十二吋晶圓廠，預定二○二四下半年開始建廠、二○二七年底量產。

台積電發言體系並證實，高雄廠已決定變更切入二奈米，但具體投資計畫待後續說明。消息人士透露，台積電高雄二奈米廠，將會比新竹寶山廠晚一個月裝機，也就是同樣在二○二四年下半年試產、二○二五年量產。

台積電昨天董事會通過德國投資案，並證實高雄廠切入二奈米計畫，意味台積電雖然因應地緣政治啟動全球布局，但最先進製程重心仍會押注台灣，台積電高雄廠變更二奈米計畫，已向經濟部和高雄市政府提出變更計畫，並針對供水、供電和人才等配套措施，請求政府協助。

台積電昨天董事會通過的德國設立十二晶圓廠，採日本熊本廠和客戶出資成立合資公司方式進行。台積電表示，籌備中的ＥＳＭＣ公司經監管機關核准並符合其他條件後，將由台積電持有百分之七十股權，博世、英飛凌和恩智浦則各持有百分之十股權。

台積總裁魏哲家說：「這次在德勒斯登的投資，展現台積致力於滿足客戶策略能力和技術需求的承諾，我們很高興有機會加深與博世、英飛凌和恩智浦半導體的長期合作夥伴關係。歐洲對於半導體創新來說是個大有可為之地，尤其是在汽車和工業領域方面。」

台積電 半導體 奈米

延伸閱讀

台積電德國合資設廠 專家點2挑戰：但有助深化客戶合作、攻車電市場

預計2027年量產…台積電攜手博世、英飛凌和恩智浦 合資在德國設廠

投資金額破百億歐元…台積電攜博世、英飛淩、恩智浦合資 將於德國設廠

美媒指承擔蘋果晶片缺陷成本 台積電：3奈米良率良好

相關新聞

不良品成本 台積代蘋果扛？

外傳蘋果要求台積電吃下三奈米製程的不良品成本，藉以省下每年數十億美元的成本；不過，台積電供應鏈透露，長期以來，蘋果只支付...

輝達推新品 三家台鏈出列

輝達（NVIDIA）於台灣時間8日深夜宣布推出一系列重量級新品，以全新AI超級電腦晶片，以及搭載L40S GPU的OVX...

台積3奈米產能 蘋果包了

外電報導，蘋果為衝刺全新A系列與M系列自製晶片，包下台積電3奈米產能至少一年，讓台積電後續先進製程訂單來源無虞。而台積電...

台日電商交流 促成2合作

主計總處公布二○二一年電子商務統計結果，受疫情、科技發達帶動，二○二一年網路銷售金額高達六兆一百一十八億元、年增百分之三...

台積德國廠明年建廠

台積電昨（八）日舉行董事會，拍板與博世(Robert Bosch GmbH)、英飛淩(Infineon）、恩智浦半導體(...

輝達推新品 板卡廠銷售熱起來

輝達（NVIDIA）於台灣時間昨（8）日晚間，宣布推出專為生成式AI及數位化時代發展與內容創作而設計的新款RTX工作站產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦