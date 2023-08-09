台積電昨（八）日舉行董事會，拍板與博世(Robert Bosch GmbH)、英飛淩(Infineon）、恩智浦半導體(ＮＸＰ），在德國德勒斯登成立歐洲半導體製造公司 (ＥＳＭＣ)，計畫斥資一百億歐元在德勒斯登興建十二吋晶圓廠，預定二○二四下半年開始建廠、二○二七年底量產。

台積電發言體系並證實，高雄廠已決定變更切入二奈米，但具體投資計畫待後續說明。消息人士透露，台積電高雄二奈米廠，將會比新竹寶山廠晚一個月裝機，也就是同樣在二○二四年下半年試產、二○二五年量產。

台積電昨天董事會通過德國投資案，並證實高雄廠切入二奈米計畫，意味台積電雖然因應地緣政治啟動全球布局，但最先進製程重心仍會押注台灣，台積電高雄廠變更二奈米計畫，已向經濟部和高雄市政府提出變更計畫，並針對供水、供電和人才等配套措施，請求政府協助。

台積電昨天董事會通過的德國設立十二晶圓廠，採日本熊本廠和客戶出資成立合資公司方式進行。台積電表示，籌備中的ＥＳＭＣ公司經監管機關核准並符合其他條件後，將由台積電持有百分之七十股權，博世、英飛凌和恩智浦則各持有百分之十股權。

台積總裁魏哲家說：「這次在德勒斯登的投資，展現台積致力於滿足客戶策略能力和技術需求的承諾，我們很高興有機會加深與博世、英飛凌和恩智浦半導體的長期合作夥伴關係。歐洲對於半導體創新來說是個大有可為之地，尤其是在汽車和工業領域方面。」