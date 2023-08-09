不良品成本 台積代蘋果扛？

外傳蘋果要求台積電吃下三奈米製程的不良品成本，藉以省下每年數十億美元的成本；不過，台積電供應鏈透露，長期以來，蘋果只支付台積電完好晶片（Known good die）費用，本來就不扛不良品成本，預料iPhone 15 Ａ17處理器也將依既有模式交易，三奈米不良品成本仍由台積電一肩扛下。

對於外電引述台積電與蘋果簽署新協議，台積電昨（八）日表示，不評論單一客戶業務，並強調台積電三奈米良率及進度良好。

供應鏈對於台積電是否與蘋果簽署新協議抱持質疑，因為台積電與蘋果之間的交易，蘋果向來都是支付「完好晶片費用」，而非支付整片晶圓方式；這也是台積電在推出每項新製程後，都得精算不良率與每片晶圓損益平衡點的主要原因。

對於台積電來說，接單後，向客戶收取的費用，扣除施作材料包括晶圓、化學品、光阻，設備攤提、研發費用和人力等相關成本後，要能賺錢，才能正式對外宣布接單，否則良率不佳，台積電自己扛的成本太高，做得愈多，也虧愈多。

這樣的生意模式，大概也只有蘋果會採用這樣的模式，其餘晶片設計商大多得按照整片做好的晶圓計價。

台積電雖不願透露與蘋果洽定的價格策略，不過，長期以來，台積電願意扛下所有不良品成本，主因在於蘋果願意採用台積電最先進製程，從十奈米以來，蘋果都是第一家採用的客戶，這讓台積電有機會快速拉升良率曲線。

台積電目前為蘋果代工的晶片，主要是採用三奈米製程，Ｎ3用於Mac筆電、平板電腦及智慧手表，Ｎ3Ｅ則將用於蘋果新處理器Ａ17，目前Ｎ3Ｅ良率介於百分之六十五至七十五，估計很快會飛越百分之八十的門檻，兩個製程都已跨過可以賺錢的門檻，因此，台積電從下半年以來，以每季增加一萬片的速度為蘋果晶片擴量。

台積電稍早在公布第三季財測時預估，第三季毛利率中位數將下降一點六個百分點，其中很大原因是因為三奈米量產稀釋毛利率表現；不過，台積電財務長黃仁昭表示，台積電今年毛利率雖面臨半導體周期導致產能利用率較低、三奈米量產、海外生產據點擴展，及包含電價等成本上升在內的通貨膨脹等挑戰，但長期毛利率達百分之五十三以上是可實現的。

法人解析，這原因也是因為三奈米稀釋毛利率的因素未來會逐季減少，在愈先進、晶圓代工價格愈貴的驅促下，台積電營收和獲利還是會往上提升。

而且從生意角度看，台積電三奈米製程，比三星三奈米製程更具競爭力，才能贏得蘋果Ａ17處理器獨家代工訂單，顯見台積電在晶圓製造的功力，仍稱霸全球。