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盼攻占利基型電動車應用市場 庫得科技發表電動物流車底盤X-Platform

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

由宏碁（2353）創辦人施振榮、和碩（4938）董事長童子賢、觸控IC廠義隆（2458）、面板廠友達（2409）等所投資的庫得科技，發表電動物流車底盤X-Platform，希望結合台灣產業鏈累積的力量，先行攻占利基型電動車應用市場。

庫得董事長吳廣義表示，幾周前看到以該公司平台打造的電動物流車，領了試車車牌後在路上奔馳，感到很感動。綠能與智能運輸的商機無限，挑戰很大，但也是機會。電動物流車是利基市場，庫得是系統整合的平台，希望以開放態度掌握發展契機。

施振榮也提到，未來電動車產業將啟動典範轉移，台灣應該針對先天資源的限制與優勢所在，找出發展策略，例如庫得擬定先以非主流電動車巿場的電動物流車切入，爭取B2B客戶，透過與產業合作夥伴一起攜手合作，以IP造車。

庫得推出的X-Platform，希望扮演如同電腦主機板的平台角色，施振榮強調，開放平台才能有效匯聚ICT產業及汽車產業的優勢；垂直分工則能將各自的優勢極大化。

童子賢也認為，台灣過去在燃油車時代沒有切入核心地帶，但時代已改變，電動車生態有利於台灣，累積的IT與半導體功力，在電動車時代用得上。

庫得展示的X-Platform在左右電子後視鏡與盲點偵測、車前與車後感測鏡頭等模組方面，則是採用義隆的軟硬體與AI演算法解決方案。

庫得總經理楊孜仁指出，X-Platform除了空間與性能的優勢外，智慧座艙使車隊管理及駕駛環境融為一體，可展現台灣電子科技產業與車輛產業系統整合的成果。庫得採用垂直分工的造車思維，尋求彈性化、模組化的產品組合，其造車模式提升零部件模組化共用率，降低研發時間及開發費用，同時也可催生出優秀的系統供應商。

除了物流車應用，庫得認為，X-Platform未來還可拓展不同的商業用途，包括小型客運巴士及多功能廂型車等。

電動車 施振榮 童子賢 友達

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