景氣壞到何時？經長估我出口第4季轉正 打包票不缺電

經濟部長王美花今（8）日受訪表示，因國際景氣恢復得較慢，致我出口動能受影響，預期下半年會比上半年好，逐季上揚，第3季表現會比第2季好，預期第4季出口成長率就會轉正。因當前世界對AI相關產品需求大，將帶動我AI供應鏈及出口。

對於包括台積電（2330）在內產業界擔憂今、明兩年是否缺電，王美花打包票，「絕對不會缺電」；她表示，台電現全力投入更新機組，估計至2030年之前，以天然氣機組為主的淨增加的機組裝置容量達到910萬瓩，這還不含再生能源的大型機組淨增加量。她強調，核能發電現只占6%，至2050年核三廠二部機組除役，也不會缺電。

王美花今日是接受寶島聯播網《寶島全世界》廣播節目主持人鄭弘儀專訪時，作上述表示。

王美花提到，目前中國大陸景氣看起來很不理想，很多供應鏈應客戶要求，也將部分產能從中國大陸移出，但移出的量體比新增投資少得多。中國大陸一方面要吸引外資，但又實施間諜法等相關法案，有「兩手打架」情況，這會讓外商去中國大陸再生疑慮。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今年5月底訪台，掀起AI旋風，王美花透露，黃仁勳是她邀請來的。她去年10月出訪美國矽谷，特地拜訪黃仁勳，黃仁勳帶著她參觀輝達AI應用展示空間，在角落排著很多伺服器，黃仁勳很驕傲地說，這些都是「Made In Taiwan」，王美花當場邀請他來台訪問。

王美花表示，AI的應用所需要晶片、伺服器及PCB都是非常高階且精準，全都是台灣研發製造；輝達用的是台積電晶片，台積電現發展出立體封裝技術CoWoS，將晶片層疊式包裝在一起，如此一來可提升晶片效能，台積電晶片的製造能力不是問題，但封裝產能須跟上腳步，台積電5月打電話向她反映急需CoWoS建廠基地，因此，台積電先進封裝廠落腳竹科銅鑼園區。

王美花表示，輝達等國際大廠的GPU、AI系統交由廣達（2382）或是緯創（3231）等台廠接單，須視台積電提供的晶片產能，若台積電CoWoS先進封裝測試產能不夠，將衝擊供應鏈廠商接單。