大股東賣股了！宏碁處分緯創3.3萬張持股 總金額超過40億

PC品牌大廠宏碁（2353）今（8）日傍晚公告，已處分緯創（3231）3.3萬張持股，總金額達40.22億元。

宏碁今日公告補充3日處分緯創持股一事，其中，8月3日公告的交易，交易時間為7月5日至8月3日，當時已處分2,707張緯創，每股均價達103.05元，合計約為2.79億元。該案如先前公告內容一致。

此外，宏碁當時預告董事會另通過33,000張範圍內按市場價格處分緯創，宏碁今日表示，現已如數處分33,000張，總金額40.22億元。

宏碁指出，本次處分為出售(透過其他綜合損益按公允價值衡量之)金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司獲利。

宏碁表示，處分之目的為優化金融資產項下之有價證券長期投資組合。

在本次交易結束後，宏碁及其100%持股之子公司群碁仍持有緯創32,155,182股，持股比例約1.1%。