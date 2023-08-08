快訊

文藻女大生練車墜溝亡！在地人驚曝「那邊車流量不小」 警方說話了

台積電董事會拍板！通過德國設廠、第2季每股配息3元

大股東賣股了！宏碁處分緯創3.3萬張持股 總金額超過40億

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
PC品牌大廠宏碁（2353）今（8）日傍晚公告，已處分緯創（3231）3.3萬張持股，總金額達40.22億元。法新社
PC品牌大廠宏碁（2353）今（8）日傍晚公告，已處分緯創（3231）3.3萬張持股，總金額達40.22億元。法新社

PC品牌大廠宏碁（2353）今（8）日傍晚公告，已處分緯創（3231）3.3萬張持股，總金額達40.22億元。

宏碁今日公告補充3日處分緯創持股一事，其中，8月3日公告的交易，交易時間為7月5日至8月3日，當時已處分2,707張緯創，每股均價達103.05元，合計約為2.79億元。該案如先前公告內容一致。

此外，宏碁當時預告董事會另通過33,000張範圍內按市場價格處分緯創，宏碁今日表示，現已如數處分33,000張，總金額40.22億元。

宏碁指出，本次處分為出售(透過其他綜合損益按公允價值衡量之)金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司獲利。

宏碁表示，處分之目的為優化金融資產項下之有價證券長期投資組合。

在本次交易結束後，宏碁及其100%持股之子公司群碁仍持有緯創32,155,182股，持股比例約1.1%。

宏碁 緯創

延伸閱讀

AI 成當沖熱門標的 賺最多不是緯創竟是它

AI股漲跌互見 緯創開盤半小時爆逾11萬張成交量續漲、英業達卻爆量下跌

緯創連跌今日為何狂漲？ 分析師：將接單輝達超級電腦

緯創領漲AI股強彈！外資大買破2萬張 3檔同飆漲停反被出貨

相關新聞

碳權交易所掛牌…追相關概念股當心套在山頂！ 專家曝：這6檔股票有望受惠

企業要如何知道自己開的公司到底有多少碳排量？這就需要進行所謂「碳盤查」了，要先有碳盤查，才有後續的碳定價、碳減量。

IPO抽籤好康又來了！宏碩系統抽中賺5.5萬元 報酬率高達55%

IPO抽籤好康又來囉！宏碩系統（6895）申請初次上櫃股票承銷案，採競價拍賣方式辦理承銷，今（8）日順利完成；而本次公開...

股王爭奪戰好激烈 股王信驊重新登基、世芯衝上股后

台股今（8）日開高走低，終場收在16,877.07點，下跌118.93點，千金股排名再出現大風吹，股王爭霸戰膠著又激烈，...

大股東賣股了！宏碁處分緯創3.3萬張持股 總金額超過40億

PC品牌大廠宏碁（2353）今（8）日傍晚公告，已處分緯創（3231）3.3萬張持股，總金額達40.22億元。

台股多空交戰 上攻萬七下測季線 跌118點收16,877點

多空持續交戰，今(8)日萬七點開盤站上卻在盤中失守，下測季線被多頭守住，AI股在短線帽客穿梭下，多檔個股上下震盪劇烈；台...

AI概念股復活 法人：長多趨勢未變 趁回檔伺機低接

受美國超級財報與半年報影響，部分科技股拉回整理，大盤也逢高調節，富蘭克林華美投信表示，因看好AI相關科技主題成長帶動，成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦