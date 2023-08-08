大股東賣股了！宏碁處分緯創3.3萬張持股 總金額超過40億
PC品牌大廠宏碁（2353）今（8）日傍晚公告，已處分緯創（3231）3.3萬張持股，總金額達40.22億元。
宏碁今日公告補充3日處分緯創持股一事，其中，8月3日公告的交易，交易時間為7月5日至8月3日，當時已處分2,707張緯創，每股均價達103.05元，合計約為2.79億元。該案如先前公告內容一致。
此外，宏碁當時預告董事會另通過33,000張範圍內按市場價格處分緯創，宏碁今日表示，現已如數處分33,000張，總金額40.22億元。
宏碁指出，本次處分為出售(透過其他綜合損益按公允價值衡量之)金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司獲利。
宏碁表示，處分之目的為優化金融資產項下之有價證券長期投資組合。
在本次交易結束後，宏碁及其100%持股之子公司群碁仍持有緯創32,155,182股，持股比例約1.1%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言