台積電董事會拍板4議案 Q2續配息3元、德國投逾38億美元設廠
台積電（2330）今（8）日召開董事會，核准四項議案包含今年第2季續配息3元以及德國投逾38億美元設廠等。
台積電說，董事會重要決議如下：
一、 核准配發 2023 年第二季之每股現金股利 3.00 元，其普通股配息基準日訂定為 2023 年12 月 20 日，除息交易日則為 2023 年 12 月 14 日。並於 2024 年 1 月 11 日發放。
二、 核准資本預算約美金 60 億 5,950 萬元，內容包括：1. 廠房興建及廠務設施工程；2. 建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能。
三、 核准於不超過歐元 34 億 9,993 萬元（約美金 38 億 8,490 萬元）之額度內投資由本公司主要持股之德國子公司 European Semiconductor Manufacturing Company（ESMC）GmbH，以提供專業積體電路製造服務。
四、 核准於不超過美金 45 億元之額度內，增資本公司百分之百持股之子公司 TSMC Arizona。
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