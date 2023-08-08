威剛第2季獲利躍增 每股純益1.02元

受惠DRAM現貨價持穩，記憶體模組大廠威剛（3260）第2季獲利躍增，單季毛利率為15.46%，稅後純益2.84億元，季增四倍，每股純益 1.02元；今年上半年稅後純益3.41億元，每股純益1.11元。

威剛今日也公布7月合併營收為22.78億元，與6月相當。

威剛表示，三大記憶體原廠在面臨連續虧損壓力且陸續啟動減產後，第2季對記憶體價格態度已明顯轉變，降價出貨的意願不高，讓DRAM現貨價率先止跌落底。整體DRAM市況已轉趨樂觀，部分客戶對DRAM價格接受度也相對較高，推升公司第2季毛利率與獲利表現。

威剛表示，記憶體產業自5月開始朝正向發展，公司已陸續展開備貨記憶體庫存。

威剛第2季合併營收為68.48億元，毛利率較上季成長4個百分點至15.46%，較去年同期增長近5個百分點，營業利益季增2.4倍為1.42億元，稅後純益季增399%達2.84億元，歸屬母公司業主純益為2.67億元，季增9.89倍。以加權平均股數2.63億股計算，第2季每股純益為1.02元；上半年合併營收為140.59億元，平均毛利率13.44%，營業利益1.83億元，稅後純益3.41億元，歸屬母公司業主權益2.91億元，每股純益1.11元。

此外，威剛今日公布7月合併營收，受惠DRAM與NAND Flash相關產品出貨維持穩健發展，為22.78億元，與6月相當；累計今年1-7月合併營收163.54億元，年減22.64%。以產品結構而言，7月DRAM產品占營收比重為 41.14%，SSD占比36.54%，記憶卡、隨身碟與其他產品共22.32%。前七月營收結構，DRAM占比為43.95%，SSD產品32.45%，記憶卡、隨身碟與其他產品為 23.6%。