宏碁旗下安圖斯科技攜手成功大學 藉人工智慧培育運動人才

PC品牌大廠宏碁（2353）旗下安圖斯科技近期與成功大學合作建置Altos aiWorks人工智慧運算平台，導入Altos BrainSphere伺服器，共同推進「第2期精準運動科學研究專案計畫」。該計畫由成功大學資訊工程學系連震杰教授所帶領的成大智慧運動科技團隊執行，成員目前共有跨領域的16位教授及約30位學生組成，主要應用於體育館場域，並以優秀運動員為主體，融合人工智慧演算，協助解決選訓困境，提供教練與選手適性化、智能化的訓練建議，進而提升運動訓練成果並以數據指標呈現。

Altos BrainSphere伺服器搭載多張NVIDIA A100 80GB GPU，擁有卓越的AI運算能力，加上Altos aiWorks人工智慧運算平台的支援，學生們得以在實驗室即時存取體育館相機的影像畫面，同時透過科技辨識動態數據，提供球員訓練參考，包括人與球的追蹤、3D重現、軌跡等即時深度學習與電腦視覺功能，實現多視角比賽轉播。

安圖斯科技總經理李占傑表示：「安圖斯科技與成功大學的攜手合作，將使台灣的智慧運動科技朝著更前瞻性的方向邁進，同時助力台灣產業智能化轉型，並在運動領域掀起新的發展風潮，也將促進運動領域的技術創新和人才培養，期待透過這次合作，為台灣產業的智能化轉型作出積極貢獻，安圖斯科技將不斷推陳出新，拓展運動科技的應用範疇。安圖斯科技立志成為台灣產業智能化的加速器，以BrainSphere系列與aiWorks協助學界與各產業，引領AI革新。」

成功大學資訊工程學系連震杰教授表示：「此次與安圖斯科技的合作讓師生能使用最先進的人工智慧邊緣運算平台設備來開發技術，進行高速即時運算，透過科技的幫助把球員動作資訊化，提供球隊作為訓練的參考，並將其模式化後更為推廣，培養出運動人才。

值得一提的是，此計畫耗時半年即完成建置，後續更規劃與其他學校合作，將此技術應用在其他賽事場地，未來亦計畫成立智慧運動科技中心，專注於運用AI GPU技術開發演算法，提升運動科技在各項運動中的應用。」

為了幫助產業升級，並結合大學端的學術運用，安圖斯科技本月4日和成功大學資訊工程學系共同舉辦一場AI產學論壇，更特別邀請全球GPU龍頭廠NVIDIA，暢談NVIDIA AI Platform釋放AI的強大潛能，透過交流分享最新AI知識，討論產業學界面對AI技術的成熟與擴散須採取的因應作為。