台灣大「OP響樂生活」滿周年 銷量成長2.5倍、5G高資占比90%

台灣大（3045）宣布，「OP響樂生活」滿周年，銷量成長2.5倍，5G高資占比90%，帶動資費升轉，獨門專案用戶攀升至21%，今日宣布，攜手Sony推出獨家劇院、終極娛樂組合 獨賣「PS5+PS®Plus」

台灣大哥大表示，子品牌「OP響樂生活」，推出即將屆滿周年，相較去年9月剛上市，2023上半年銷量成長2.5倍，並帶動高資費、長約期客戶加入，申辦用戶中選擇5G月租999元以者高達9成。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔今日宣布，「OP響樂生活」套裝組合、通路體驗將全面升級，即日起攜手Sony，推出獨家套裝組合「Sony 劇院」與「Sony終極娛樂」組合，以及「PlayStation5 + PlayStation®Plus」組合包；同時為讓用戶親身體驗沉浸式影音與遊戲空間，台灣大全新改裝台北市信義區「威秀直營門市」，打造「OP旗艦專區」，消費者可在門市科技顧問的協助下，體驗劇院級影音設備，盡情使用電競設備，暢玩Sony PlayStation VR2等遊戲。

台灣大哥大近年積極拓展遊戲市場，繼6日舉辦「OP遊戲玩家享樂會」，今日於台北信義威秀旗艦店公布「OP響樂生活」兩大套裝銷量成績推升終端產品銷售，台灣大自1月13日起銷售Sony PlayStation5，銷量在所有電信通路排名第一，也助攻顯示器品牌TCL的55吋4K顯示器於今年1到4月及6月，於市調機構GFK銷量統計排行第一。

此外，台灣大指出，獨享服務中的GeForce NOW做為台灣雲端遊戲市場的Top1，在台用戶數也正式超過25萬，整體用戶滿意度超過9成，甚至還有白金用戶一個月掛線超過500個小時。

台灣大表示，持續推動「OP響樂生活」、「mo幣多」、「好速成双」以及「Disney+」等四大獨門專案，帶動資費升轉，獨門專案用戶占智慧型手機用戶比例攀升至21%。

林東閔表示，台灣大以用戶需求出發，整合軟硬體，提供絕佳網路體驗、獨家影音內容、嚴選旗艦設備、頂規專業服務，推出「OP影音劇院」、「OP遊戲玩家」套裝，解決消費者選擇3C產品及複雜系統串接痛點，一站滿足所有需求，打造沉浸式娛樂體驗，配合台灣大旗下MyVideo已是台灣本土OTT唯一支援杜比視界(Dolby Vision)、杜比全景聲(Dolby Atmos)的影音串流平台，搭配高規格「OP影音劇院」套裝，消費者可完整享受劇院般視聽饗宴。

林東閔進一步預告，滿足劇迷和玩家需求之外，隨著全球智慧家居市場規模持續擴大，台灣大哥大將推出「OP智慧家庭」套裝，利用台灣大5G電信天賦，整合居家照護、消防安全等監控設備，為消費者打造更聰明便利的智慧家庭。

台灣大攜手Sony，擴大「OP影音劇院」產品線，獨家推出「Sony 劇院」與「Sony終極娛樂」組合，搭配5G指定專案月租1,399元、約期60個月，就能以61,990元專案價，購入市價107,380元的「Sony終極娛樂」組合，結合65吋Sony 4K BRAVIA顯示器、7.1.2聲道SoundBar HT-A7000、PlayStation5。

台灣大指出，搭配指定專案月租1,399元、約期60個月，就能以專案價19,990元，帶走市價58,790元「Sony劇院」組合，包含Sony 55吋4K BRAVIA顯示器、Sony 3.1聲道SoundBar HT-G700、ASUS XD6S WiFi6 Mesh Router，搭配台灣本土OTT第一個支援Dolby Vision跟Dolby Atmos串流服務的MyVideo，一站式升級娛樂體驗，客廳就是豪華劇院，享受極致影音饗宴。

台灣大指出，「OP影音劇院」同步升級其他三大組合。8月15日起至9月30日申辦「菁英」組合，從Google Nest Mini智慧音箱(市價1,785元)直接升級為Google Nest Hub第二代智慧螢幕(市價3,180元)，限時加量不加價，提供消費者更優惠選擇。另外，「進階」組合升級為Samsung 55吋4K 顯示器、Samsung 3.1.2聲道SoundBar Q600C與ASUS XD6S WiFi6 Mesh Router。「旗艦」組合升級為TCL 65吋4K QLED 顯示器、Samsung 3.1.2聲道SoundBar Q600C、ASUS XD6S WiFi6 Mesh Router及Apple TV，簡單設定享震撼聲光效果。

針對遊戲族群，台灣大指出，觀察「OP遊戲玩家」用戶年齡多在25到45歲，許多資深玩家敲碗想玩經典款遊戲，台灣大獨賣Sony「PlayStation®5 + PlayStationPlus高級24個月定期服務組合包」，提供頂級PS Plus會籍方案24個月免費，隨選暢玩數百款超棒遊戲，與友人對打，還能重溫經典遊戲包括《最後生還者重製版PlayStation®Hits》、《God of War™ III Remastered PlayStation®Hits》等。

為了打造沉浸式遊戲體驗，台灣大8月6日(日)在台北in89影院舉辦「OP遊戲玩家享樂會」，電信業首次邀請玩家與媒體在影院大螢幕體驗Sony PlayStation®5賽車遊戲《跑車浪漫旅7》的競速快感，並分享「OP遊戲玩家」成果，更與Sony Picture索尼影業合作，邀請媒體、KOL與社群粉絲，欣賞電影《GT：跨界玩家》特映。

另外，台灣大表示，與NVIDIA聯手打造GeForce NOW雲端遊戲服務，目前台灣用戶數已超過25萬，整體用戶滿意度約90%，更有白金用戶遊玩時長創下單人單月最高500小時的紀錄。GeForce NOW近日將推出全新升級「鈦金方案」，獨家使用NVIDIA最快速的雲端伺服器，速度更快畫質更好，大幅升級遊戲效能外，採全新深度學習超高取樣(DLSS)技術，支援幀率120FPS/解析度1440P、4K高畫質體驗與RTX ON光線追蹤技術，為玩家構建逼真的遊戲聲光效果，提供爽度加倍的遊戲體驗。

台灣大表示，鎖定角色IP經濟商機，與頂尖遊戲設備品牌Logitech G合作，獨家代理限量款A30無線遊戲耳麥-曼達洛人版。曼達洛人是《星際大戰》系列影集重要IP，A30無線遊戲耳麥-曼達洛人版採用標誌性銀色配色，並印有主角曼達洛人頭像，電池續航時間超過27小時，40mm音頻驅動器提供水晶般清晰度和巨大轟鳴聲效，能搭配電腦、遊戲主機、手機，打造沉浸式遊戲體驗，值得遊戲玩家和粉絲收藏。