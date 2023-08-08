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創意7月營收月減 分析師對後市看法多空不一

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
創意董事長曾繁城（本報系資料庫）
創意董事長曾繁城（本報系資料庫）

創意（3443）7月營收月減8.6%。其中，ASIC營收月減15.9%，NRE營收月增54.5%。分析師表示，創意之前公布7月自結獲利3.36億元，月增40%，每股稅後純益（EPS）2.51元。

由於2023年總體經濟不佳，IC設計服務公司Turnkey成長幅度都不如原先預期，創意今年來自SSD、網通狀況皆不太好，因此客戶較年初給的承諾下修，雖然目前是緩步復甦中，但預估最快要等明年第4季才會明顯成長下，預估本季營收較上季微幅成長，NRE有二位數上升，ASIC小幅下滑，毛利率部份，雖NRE佔營收比重增加，但毛利率和上季相近，預估全季EPS約6元。

分析師表示，創意主要是提供SoC設計代工服務為主，雖有自有IP，但非營運重點，著重在NRE和Turnkey，大部份客戶為系統客戶，從開發到量產一起合作，客戶黏著度高，創意營收和毛利率也較同業穩定。

往年創意上下半年占比約為40~44%：56%~60%，不過今年在NRE N5延後和Turnkey案量下滑，預估上下半年占比為五五，下半年毛利率和上半年相近，預估全年EPS約25.6元。由於創意受惠先進製程接案比重增加，AI和Networking應用帶動營運成長，一些法人機構對後市展望仍維持正面看法，但也有機構認為，後續惟景氣能見度低，下修下半年展望，看法維持中立。

營收 毛利率

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