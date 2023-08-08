聯電7月營收雖月增 法人對後市營運維持中立看法

聯電（2303）7月營收為190.6億元，月增0.04%，法人機構表示，中國解封後的復甦情況並未如預期，供應鏈庫存持續調整，晶圓需求前景尚不明確，預期客戶在近期內還是會維持嚴謹的庫存管理，將持續至今年第4季。

分析師指出，第3季聯電產能利用率將較上季下滑，預估聯電全季晶圓出貨量季減3~4% ，產能利用率64~66%，整體產品美元計價的ASP季增2%；毛利率方面，即使ASP 季增，但預期整體毛利率將較上季下滑1~3個百分點，因為產利用率下滑至64~65% 的水準，預估單季每股稅後純益（EPS）約1.05元。

此外，終端庫存調整較預期長，下半年市場沒有看到明顯復甦訊號，聯電再度下修半導體和晶圓代工成長率，半導體產業產值（不含記憶體）從年減4~6%、下修至年減7~9%，晶圓代工產值由年減7~9%下修至年減14~16%。

半導體產業下半年市況較預期差，聯電將採取持盈保泰策略，鞏固特殊製程市場，堅守價格不打價格戰，預估聯電今年年EPS約4.7元；由於半導體整體終端市場的需求比預期還要疲弱，特別是成熟製程，庫存調整將持續至第4季下，因此，對聯電後市營運表現暫持中立的立場。